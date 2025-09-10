Dedican a Rosalina Perales Osorio el Festival de Teatro Internacional 2025

Para la doctora Rosalina Perales Osorio, reconocida investigadora y crítica internacional de teatro el reconocimiento que hoy, le hace el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) al dedicarle el 55to Festival de Teatro Internacional es una sorpresa que nunca esperó y que le produce una gratificación extrema.

“Este reconocimiento me acerca a mis musas, Victoria Espinosa y a Myrna Casas, así como a otros grandes creadores de nuestro teatro. Es un gran honor. Pasé de la exultación a un gran e inesperado regocijo, no solo por el gran significado personal y profesional de este reconocimiento, sino porque en las disciplinas que trabajo, investigación, teoría e historia teatral, crítica de la literatura dramática y la escénica, no se recibe mucha gratificación. Por eso mi agradecimiento es mayor”, sostuvo, hoy, miércoles, Perales Rosario en el escenario del Teatro Francisco Arriví durante la presentación de la programación y cartelera teatral de esta edición.

La doctora también agradeció al primer centro docente del país, la Universidad de Puerto Rico, por ser un espacio de apertura para la investigación de las artes escénicas.

“Quiero agradecer a la institución donde estudié y donde tuve el privilegio de enseñar durante 43 años la Universidad de Puerto Rico, donde se le ofreció la oportunidad de investigar las artes escénicas en su extensa gama de manifestaciones dentro y fuera de Puerto Rico. Sin historia, los hallazgos del teatro se pierden en el olvido. Sin crítica conocedora, el teatro se anquilosa. No hay progreso sin investigación”, afirmó Perales Osorio, catedrática jubilada del Departamento de Drama del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

A su trayectoria se suma ser crítica puertorriqueña, historiadora y escritora. A lo largo de su vida, ha publicado varios escritos como el “Teatro hispanoamericano contemporáneo I y II” (1967-1987), “Cincuenta años de teatro puertorriqueño: el arte de Victoria Espinosa” (1996), “Antología de teatro infantil puertorriqueño” (2001), “Teatro puertorriqueño en Estados Unidos” (2011), “Teatro post independencia en Eslovenia” (2020), “50 años de teatro puertorriqueño” y “El arte de Victoria Espinosa” (2022), entre otros.

El Festival de Teatro Internacional 2025 se celebrará del 24 de octubre al 12 de diciembre en diversos escenarios de Puerto Rico.

“Con gran orgullo presentamos una programación diversa en esta edición del Festival de Teatro Internacional, que se suma a la conmemoración del 70 aniversario del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nos honra dedicar este festival a la doctora Rosalina Perales Osorio, cuyo legado como educadora, investigadora y crítica ha enriquecido profundamente el teatro puertorriqueño e internacional”, expresó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana.

Programa teatral

El Festival dará inicio con “Radojka” de Fernando Schmidt & Christian Ibarzabal de Uruguay, el 24, 25, 26 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre de 2025, en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce.

En esta pieza los personajes de “Gloria” y “Lucía” son las cuidadoras de Radojka, una anciana de origen serbio que muere de forma repentina. Sus cuidadoras necesitadas de empleo y salario deciden ocultar su muerte y seguir cobrando hasta que las mentiras desatan situaciones complejas. La obra expone temas como la necesidad y la moral.

La cartelera continúa con "El pequeño poni", una obra de teatro escrita por el dramaturgo español Paco Bezerra. La trama trata sobre el acoso escolar, cómo la sociedad enfrenta esta problemática y las medidas disciplinarias impuestas. La pieza producida por Alfonsina Inc. ofrecerá su función escolar el 6 de noviembre en el Teatro Francisco Arriví de Santurce. Además, tendrá el 8 y 9 de noviembre funciones para público general.

El festival también incluirá la puesta en escena “Nerium Park” de Josep María Miró de España, los días 7, 8 y 9 de noviembre en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. La obra de Producciones Girasol, Inc. gira en torno a “Gerardo” y “Marta”, una pareja que se muda a la nueva y solitaria urbanización Nerium Park debido a una crisis social y ven sus vidas amenazadas por una visita inesperada.

En esta obra se exploran temas como la crisis de vivienda, los roles de género y la empatía.

Asimismo, la pieza “Manteca”, de la autoría del cubano Alberto Pedro y llevado a escena por la Casa productora BULULU Inc., será presentada del 13 al 15 de noviembre en Teatro Francisco Arriví de Santurce. La obra es una pieza del teatro contemporáneo cubano. Esta comedia dramática, escrita por el autor cubano Alberto Pedro (1954-2005), cuenta la historia de tres hermanos llamados “Celestino”, “Dulce” y “Pucho”, pertenecientes a tres generaciones diferentes, que resisten un encierro en el apartamento familiar en tiempos de hambre y desesperanza. Todo transcurre el día de fin de año.

Otra puesta será “Los Cuentos ancestrales y bailados” de Mira Bhai, Lal Deb y Kabir de DanzActiva, pieza subvencionada por fondos GEER y dirigida a estudiantes de escuelas del Departamento de Educación. Esta obra de danzateatro, de tipo ‘vignette’, combina música en vivo y narración, basándose en la disciplina Kathak, danza clásica de la India. La representación se inspira en el texto “El Natya Shastra Kathak”, una tradición que integra teatro, narración, danza y música clásica indostaní.

La pieza “Estampida Humana”, escrita por el chileno Pablo Manzi y producida por Pública Espacio Inc., se escenificará del 20 al 23 de noviembre de 2025 en el Teatro Francisco Arriví de Santurce. La obra “Estampida Humana” de Pablo Manzi entrelaza tres narrativas: una junta de vecinos lidiando con personas en situación de calle en su plaza, una tienda de decoración al borde de la quiebra, y una facción clandestina de carabineros preparando su primer atentado. El montaje explora el miedo, la violencia y la desesperanza en Chile.

Para los estudiantes

Como parte de esta edición, también se anunciaron funciones para estudiantes de la obra "La Zapatera Prodigiosa", de Federico García Lorca, el jueves 2 de octubre en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. La obra narra un matrimonio por interés y la lucha de las mujeres por avanzar en la vida.

De igual forma, el festival incluirá diversas actividades que complementarán la programación regular, entre ellas el taller de crítica teatral, que se realizará el miércoles, 15 de octubre, a las 11:30 a.m. en el Teatro Julia de Burgos de la UPR, Recinto de Río Piedras.

También se llevará a cabo un evento musical del Proyecto Olga Iglesias titulado “Arias del mundo en el Arriví”, el sábado, 1 de noviembre, el Teatro Francisco Arriví de Santurce.

Como parte de las actividades, se realizará el miércoles, 5 de noviembre, un taller sobre producción y propuesta en el Teatro Edgar Quiles de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

Habrá un conversatorio sobre el teatro chileno contemporáneo, organizado por Publica Espacio Inc., el viernes 21 de noviembre a la 1:30 p.m. en el Teatro Francisco Arriví de Santurce.