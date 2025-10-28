“Ni santos ni perfectos, pero nos dejamos guiar por Dios”: SR Family lleva su testimonio al teatro

Guaynabo - Entre las risas y la complicidad que los caracteriza, la conocida familia “SR Family” dará el salto de las redes sociales al escenario con “Ni Santos Ni Perfectos”, una propuesta teatral que mezcla humor, ternura y momentos cotidianos con los que todos los puertorriqueños pueden identificarse.

El Nuevo Día conversó con Liliana, Alex y la pequeña Valentina sobre su llegada al teatro, los sold out de sus presentaciones y lo que buscan transmitir a sus seguidores, demostrando con sus ocurrencias que no existe la familia perfecta.

Con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, la familia Santiago Ramos –mejor conocida como SR Family– se encuentra más que lista para llevar risas y testimonio a quienes consumen su contenido, con un espectáculo familiar que arrancará el viernes, 28 de noviembre, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce.

¿Cómo nació la idea de crear este espectáculo familiar?, preguntó este rotativo.

“No era el enfoque principal”, confesó el padre de familia, Alex. “Nosotros siempre tuvimos ese llamado de llevar una comedia sana, nuestras vivencias y siempre de agarrados de la mano de Dios porque eso es nuestra manera de evangelizar a otras personas. Cuando se abrió la oportunidad, pues lo pusimos en oración y Dios abrió esa puerta y aquí estamos dándolo todo”.

La familia –que se caracteriza por compartir su diario vivir desde la cotidianidad y espontaneidad del núcleo familiar– no tenía pensado crear este tipo de contenido, pero los caminos fueron otros y ellos se encuentran más que agradecidos por las bendiciones recibidas.

“Esto no era lo que íbamos a llevar a las redes. Al principio el plan fue contenido de turismo”, recordó Liliana sobre sus comienzos en 2022. “Pero en casa nosotros somos bien dinámicos y nos pasamos haciendo maldades y bromas. Pensé: yo creo que aquí, si ponemos cámaras, va a parecer un reality show. Y por ahí fue que surgió la idea de grabar las cosas que sucedieran en casa”.

Con este pie forzado llegan con su show, donde los asistentes serán testigos de “una travesía llena de malentendidos y ternuras”, en la que reina el equilibrio entre la locura familiar, la reflexión y el amor incondicional.

“Vamos a llevar al escenario lo que la gente ve, nosotros como personas alegres y nuestro testimonio”, añadió Liliana junto a Valentina, de 2 años de edad, quien, según enfatizaron sus orgullosos padres, es la encargada de llevar el “sazón a sus días”.

¿Qué parte del nombre “Ni santos ni perfectos” refleja mejor cómo son ustedes?

“Definitivamente, en nuestras dificultades y en nuestras batallas. Nuestro centro es Dios, es quien nos ha guiado a llegar hasta donde estamos hoy en día”, reflexionó Alex. “No somos santos, no somos perfectos, pero nos dejamos guiar por el que sí lo es, que es Dios”.

Los Santiago Ramos se distinguen, además de por su unión, en que no dudan ni un segundo en dar su testimonio de fe en su diario vivir y compartirlo con sus millones de seguidores, con el fin de tocar los corazones de quienes disfrutan de su contenido.

“La gente a veces piensa que, pues, por ser cristianos nos creemos perfectos o que caminamos por las nubes, y no. Aquí no cargamos alas, todos somos imperfectos. Todos los días quizás fallamos en algo y por eso fue que le pusimos ese nombre a esto”, destacó Liliana.

¿Qué consideran que los acerca a las familias puertorriqueñas?

“Nuestras vivencias. Estamos acostumbrados a ver en redes un tipo de contenido que muestra una falsa perfección, y nosotros nos encargamos de ser lo que somos todos los días de nuestra vida. Que podemos fallar, que nos podemos caer, pero no es válido quedarse en el suelo, y que si nos agarramos de Dios, todo va a obrar para bien”, aseguró Alex.

Sin duda, su impacto ha traspasado las pantallas de los teléfonos celulares, y prueba de ello son sus sold out en las primeras cinco funciones en el Bellas Artes de Santurce (28 al 30 de noviembre), razón por la cual abrieron nuevas fechas: en el Centro de Bellas Artes de Caguas, el 13 de diciembre, y el 27 de diciembre en el Teatro Yagüez en Mayagüez.

¿Se esperaban estos sold out?

“Fue una sorpresa, no esperábamos este apoyo tan grande”, aseguraron.

“Sí, uno cuando está en las redes, pues, por lo que uno lee, puede ver que mucha gente lo quiere a uno, pero no a esa magnitud”, añadió Liliana. “Y fue en el tiempo perfecto. Usarnos a nosotros como instrumentos, poder llevar un contenido sano que lo glorifique a Él, en momentos donde nos hemos dado cuenta, a través de esta experiencia y de lo que estamos viviendo hoy, que hace falta Dios”.

Más allá de la comedia, “SR Family” busca mantener su esencia: un contenido sano, familiar y con propósito. Su objetivo, explican, es que cada risa se acompañe de un mensaje de fe y unión que inspire a otras familias a ver la vida con gratitud y alegría.