Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joshua Pauta le pide matrimonio a Carmen Luvana 

La pareja compartió el romántico momento en sus redes sociales

27 de octubre de 2025 - 10:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joshua Pauta y Carmen Luvana mantienen hace más de cuatro años una relación sentimental. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La pareja de “influencers Joshua Pauta y Carmen Luvana se comprometieron en matrimonio tras más de cuatro años de relación sentimental.

RELACIONADAS

Joshua Reyes y Michelle Sandoval nombre de pila de ambos, compartieron con sus seguidores en las redes sociales, el romántico momento en que Pauta se arrodilló frente a la exactriz de la industria del entretenimiento para adultos y le pidió matrimonio. La publicación cuenta con varias fotografías del compromiso matrimonial.

“She said YES! 🙌😍 @carmenluvana_Un momento que recordaré para siempre”, escribió Reyes junto a las fotografías.

Luvana le dedicó unas palabras a su pareja en la misma publicación en Instagram.

“Y sus palabras fueron más lindas todavía en ese momento, desde como lo planeo, sus palabras, el set up! Was perfect love you babe!”, expresó Luvana a su novio.

La pareja de influencers ha gestado proyectos juntos, tanto para redes sociales como obras teatrales. En el 2021 se dio a conocer su relación y desde ese entonces realizan videos juntos para las redes sociales, sobre la convivencia de pareja desde el humor.

La pareja reside en el estado de Florida y viaja con frecuencia a Puerto Rico para proyectos laborales y visita a familiares.

Tags
Joshua PautaCarmen Luvanamatrimonios
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: