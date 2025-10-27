Joshua Pauta le pide matrimonio a Carmen Luvana 

La pareja de “influencers Joshua Pauta y Carmen Luvana se comprometieron en matrimonio tras más de cuatro años de relación sentimental.

Joshua Reyes y Michelle Sandoval nombre de pila de ambos, compartieron con sus seguidores en las redes sociales, el romántico momento en que Pauta se arrodilló frente a la exactriz de la industria del entretenimiento para adultos y le pidió matrimonio. La publicación cuenta con varias fotografías del compromiso matrimonial.

“She said YES! 🙌😍 @carmenluvana_Un momento que recordaré para siempre”, escribió Reyes junto a las fotografías.

Luvana le dedicó unas palabras a su pareja en la misma publicación en Instagram.

“Y sus palabras fueron más lindas todavía en ese momento, desde como lo planeo, sus palabras, el set up! Was perfect love you babe!”, expresó Luvana a su novio.

La pareja de influencers ha gestado proyectos juntos, tanto para redes sociales como obras teatrales. En el 2021 se dio a conocer su relación y desde ese entonces realizan videos juntos para las redes sociales, sobre la convivencia de pareja desde el humor.