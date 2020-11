El comediante e “influencer” puertorriqueño, Joshua Reyes -mejor conocido como Joshua Pauta- se expresó por primera vez luego de que lo arrestaran la semana pasada en Florida mientras grababa un vídeo para su vblog.

“Fue todo como quien dice un mal entendido, estaba con unas amistades grabando un vídeo. De momento vemos que llegan como siete patrullas de cantazo y se bajan con armas largas y comienzan a gritar ‘put it down’, yo me asusté y alcé las manos. De momento miro y el camarógrafo tenía una pistola en las manos, pero la pistola era de juguete, era una pistola de embuste”, explicó en el programa de farándula “Lo sé todo” de Wapa Televisión.

Reyes continuó que el camarógrafo le mostró la pistola a los oficiales, la tiró al piso y en ese momento ya ellos se dieron cuenta de que era de mentira. Sin embargo, los oficiales procedieron con el arresto.

“Se agitaron, me mandaron a salir del carro y yo estaba vestido de mi personaje todavía, tenía la peluca, me la quito, la pongo en el piso, trato de explicarle y le digo: 'mira oficial, esto es un vídeo, esto es lo que estamos haciendo, le enseño el pietaje, le enseño las cámaras, le enseño todo, pero el guardia procede y Me saca del carro. Me mantuvieron como cinco o seis horas esposado”, dijo al periodista Eliezer Ramos.

Al final de la entrevista, el “influencer” demandó que los oficiales estuvieron burlándose de él en todo momento.

“No sé si especificarte racimo, pero desde que me monté en la patrulla los guardias estuvieron burlándose de mí, no sé si era porque estaba vestido de mujer, por si era latino, pero ellos estuvieron burlándose todo el tiempo hasta que llegué a la celda. Cuando llegué a la celda lo que hacían era burlándose”, demandó.

Josua Pauta llegó a la isla el pasado lunes y fue recibido en el aeropuerto por sus dos hijas con carteles de bienvenida en mano. El comediante publicó el emotivo momento en sus redes sociales.

“Mis reinas. Lo más que amo en esta vida”, lee el mensaje.