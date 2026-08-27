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Muere la artista Yayoi Kusama, la “reina de los polka dots”

La japonesa que tenía 97 años falleció el 14 de agosto

27 de agosto de 2026 - 8:43 AM

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La artista japonesa Yayoi Kusama. (Itsuo Inouye)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

TOKIO— La artista japonesa Yayoi Kusama, que salpicaba con sus característicos lunares pinturas, esculturas e instalaciones museísticas de todo el mundo, ha muerto, informó su estudio el jueves. Tenía 97 años.

Kusama falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio, explicó el Yayoi Kusama Studio, que no especificó la causa de la muerte.

“Siguió pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna”, afirmó el estudio en su comunicado. “Llevaremos adelante los deseos de Kusama y, a través del arte, seguiremos brindando esperanza y fuerza para el futuro a personas de todo el mundo”.

Kusama, una de las artistas contemporáneas más respetadas de Japón, expuso ampliamente en todo el mundo, incluyendo el Museo de Arte Moderno, el Museo Whitney de Arte Estadounidense en Nueva York y el Museo Ludwig en Alemania.

Los motivos repetitivos eran su seña de identidad, en diversas formas que recordaban redes, remolinos o gusanos, pero la mayoría de las veces eran puntos, que danzaban orgullosos sobre sus lienzos, o como bolas centelleantes o puntos de luz en sus instalaciones, en todo su vibrante esplendor psicodélico.

Los lunares son fabulosos”, señaló Kusama en una entrevista de 2012 con The Associated Press, en la que apareció con su característica peluca naranja de corte bob y un atuendo de lunares.

“Quiero crear mil pinturas, quizá dos mil pinturas, tantas como pueda dibujar”, dijo con un tono infantil pero directo.

“Seguiré pintando hasta que muera”, puntualizó.

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