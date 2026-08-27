Caribbean Cinemas prensentará su primera muestra de cine brasileño

Hay películas que pertenecen, sin duda, a la pantalla grande. “Cidade de Deus” (2002), dirigida por Fernando Meirelles, es una de ellas. Es por eso que el filme será parte de ‘Luz, Câmera, Brasil’, la primera muestra de cine brasileño que Caribbean Cinemas presenta en Puerto Rico, del 3 al 9 de septiembre en Fine Arts Miramar.

La programación reúne una selección de títulos obligatorios de la cinematografía brasileña, entre ellos “Black God, White Devil” (“Deus e o Diabo na Terra do Sol”), “Black Orpheus” (“Orfeu Negro”), “Limite, Central Station” (“Central do Brasil”), “Elite Squad” (“Tropa de Elite”), “Pixote” y “Cidade de Deus”. Una oportunidad para volver a disfrutar en pantalla grande de algunas de las películas que han definido la identidad, la estética y la proyección internacional del cine brasileño.

Más que una celebración cinematográfica, ‘Luz, Câmera, Brasil’ nace con un propósito social. La iniciativa es impulsada por María da Conceicao, empresaria y gestora del proyecto, con el objetivo de acercar al público puertorriqueño a la riqueza de la cultura cinematográfica de Brasil y, a la vez, generar apoyo para Comunidad Bethania, organización sin fines de lucro ubicada en São João Batista, en el estado de Santa Catarina, Brasil, dedicada a la recuperación y rehabilitación de personas con dependencia química.

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“La labor que realizan es hermosa. Esta muestra de cine también busca dar a conocer el valioso trabajo de la Comunidad Bethânia, una obra digna que acompaña a muchas personas en sus procesos de sanación interior y las ayuda a convertirse en mejores personas, tanto para sí mismas como para quienes las rodean”, explicó Da Conceicao en declaraciones escritas.

Como parte de la programación, la muestra presentará el documental “Conversaciones sobre la Fe, Padre Léo y Comunidad Bethânia”, que destaca el impacto de proyectos comunitarios en poblaciones vulnerables de Brasil. El documental estará disponible libre de costo a las 3:30 p.m., 5:30 p.m. y 7:30 p.m. durante la semana de la muestra, para quienes adquieran un boleto para cualquiera de las películas.

‘Luz, Câmera, Brasil’ ofrece un recorrido por distintas épocas y géneros del cine brasileño, reflejando su identidad cultural, sus realidades sociales y la diversidad de sus voces.