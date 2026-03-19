Caribbean Cinemas invita a adoptar a una mascota

Si eres de las personas o familias que están en búsqueda de un perrito o gatito para brindarle un hogar seguro y los mejores cuidados, se presenta una gran oportunidad.

Caribbean Cinemas y los albergues están invitando el próximo sábado, 21 y domingo, 22 de marzo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., a que se den cita en ciertos cines de Caribbean Cinemas, donde diferentes albergues de la isla llevarán mascotas para adopción.

A continuación los cines y los albergues que están participando de esta iniciativa:

Plaza Las Américas, en San Juan – El Foster Club

Montehiedra, en San Juan - PR Animals

Plaza Guaynabo VIP, en Guaynabo – Alianza Pro Rescate de Animales

Western Plaza, en Mayagüez – Santuario de Animales San Francisco de Asís

Plaza Escorial, en Carolina – Centro de Control de Animales de Carolina

Plaza del Caribe, en Ponce – Huellitas de la Montaña

Plaza Carolina, en Carolina – Save a Sato

Barceloneta – Rabito Kontento

Aguadilla – Huellitas Piratas (solo el domingo 22)

“Estamos muy conscientes del problema de abandono de animalitos en nuestras calles y queremos poner nuestros cines a disposición de los albergues que con mucho sacrificio los rescatan y los cuidan. Si usted y su familia quieren brindarle amor y cuidado a un animalito rescatado lo invitamos a que lleguen a cualquiera de los cines participantes y adopten un perrito o gatito”, exhortó Mayra Ramírez, de Caribbean Cinemas, en declaraciones escritas.