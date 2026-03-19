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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caribbean Cinemas invita a adoptar a una mascota

Mira la lista de los cines participantes a donde podrás llegar para brindarle un hogar seguro a algún perro o gato

19 de marzo de 2026 - 5:01 PM

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Si deseas brindarle amor y cuidado a un animalito rescatado, se invita a que que lleguen a cualquiera de los cines participantes y adopten un perro o gato. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Si eres de las personas o familias que están en búsqueda de un perrito o gatito para brindarle un hogar seguro y los mejores cuidados, se presenta una gran oportunidad.

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Caribbean Cinemas y los albergues están invitando el próximo sábado, 21 y domingo, 22 de marzo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., a que se den cita en ciertos cines de Caribbean Cinemas, donde diferentes albergues de la isla llevarán mascotas para adopción.

A continuación los cines y los albergues que están participando de esta iniciativa:

  • Plaza Las Américas, en San Juan – El Foster Club
  • Montehiedra, en San Juan - PR Animals
  • Plaza Guaynabo VIP, en Guaynabo – Alianza Pro Rescate de Animales
  • Western Plaza, en Mayagüez – Santuario de Animales San Francisco de Asís
  • Plaza Escorial, en Carolina – Centro de Control de Animales de Carolina
  • Plaza del Caribe, en Ponce – Huellitas de la Montaña
  • Plaza Carolina, en Carolina – Save a Sato
  • Barceloneta – Rabito Kontento
  • Aguadilla – Huellitas Piratas (solo el domingo 22)

“Estamos muy conscientes del problema de abandono de animalitos en nuestras calles y queremos poner nuestros cines a disposición de los albergues que con mucho sacrificio los rescatan y los cuidan. Si usted y su familia quieren brindarle amor y cuidado a un animalito rescatado lo invitamos a que lleguen a cualquiera de los cines participantes y adopten un perrito o gatito”, exhortó Mayra Ramírez, de Caribbean Cinemas, en declaraciones escritas.

Además, según se informó, Caribbean Cinemas obsequiará un popcorn de 46 onzas a las personas que donen empaques de 3 libras de comida para perros y gatos. Los albergues participantes recibirán la comida que donen los clientes.

Tags
PerrosGatosCaribbean CinemasAdopción de animales
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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