Caribbean Cinemas invita a adoptar a una mascota
Mira la lista de los cines participantes a donde podrás llegar para brindarle un hogar seguro a algún perro o gato
19 de marzo de 2026 - 5:01 PM
19 de marzo de 2026 - 5:01 PM
Si eres de las personas o familias que están en búsqueda de un perrito o gatito para brindarle un hogar seguro y los mejores cuidados, se presenta una gran oportunidad.
Caribbean Cinemas y los albergues están invitando el próximo sábado, 21 y domingo, 22 de marzo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., a que se den cita en ciertos cines de Caribbean Cinemas, donde diferentes albergues de la isla llevarán mascotas para adopción.
A continuación los cines y los albergues que están participando de esta iniciativa:
“Estamos muy conscientes del problema de abandono de animalitos en nuestras calles y queremos poner nuestros cines a disposición de los albergues que con mucho sacrificio los rescatan y los cuidan. Si usted y su familia quieren brindarle amor y cuidado a un animalito rescatado lo invitamos a que lleguen a cualquiera de los cines participantes y adopten un perrito o gatito”, exhortó Mayra Ramírez, de Caribbean Cinemas, en declaraciones escritas.
Además, según se informó, Caribbean Cinemas obsequiará un popcorn de 46 onzas a las personas que donen empaques de 3 libras de comida para perros y gatos. Los albergues participantes recibirán la comida que donen los clientes.
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