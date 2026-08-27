¿Una indirecta para Daddy Yankee? El “repost” de Jesaaelys Ayala que genera reacciones

¿Un “repost” dice más que mil palabras? Probablemente sí.

Y es que, en momentos en que Jesaaelys Ayala González vive su etapa como mamá de Eira del Mar, una publicación en redes sociales desató reacciones al interpretarse que podría revelar un poco sobre la situación actual de su relación con su padre, el reguetonero Daddy Yankee.

“Un padre que desaparece no es un padre. Un abuelo que nunca pregunta no es un abuelo. Un familiar que solo se presenta en fechas especiales NO ES FAMILIA. La presencia pesa más que el apellido, y un lazo de sangre sin amor no significa nada”, reza la publicación, a la que la joven madre respondió con un “Exacto”.

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Captura del "repost" de Jesaaelys Ayala en Instagram. (Instagram)

La respuesta de la influencer y creadora de contenido coincide con el proceso judicial de “El Cangri” contra su madre, Mireddys González, para lograr el control de las corporaciones El Cartel Records y El Cangri, Inc.

Recordemos que, desde que comenzó la disputa legal entre sus padres, los hijos del exmatrimonio tomaron bandos: Jesaaelys apoyó en todo momento a su madre, mientras que su hermano, Jeremy Ayala, a su padre, una situación que podría haber fragmentado la relación familiar.