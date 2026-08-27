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¿Una indirecta para Daddy Yankee? El “repost” de Jesaaelys Ayala que genera reacciones

La hija del reguetonero compartió un mensaje que provocó especulaciones sobre su relación con su padre

27 de agosto de 2026 - 4:59 PM

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Jesaaelys Ayala compartió con sus seguidores desde que se enteró de la noticia hasta el día siguiente de vaciar la oficina. (Youtube)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

¿Un “repost” dice más que mil palabras? Probablemente sí.

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Y es que, en momentos en que Jesaaelys Ayala González vive su etapa como mamá de Eira del Mar, una publicación en redes sociales desató reacciones al interpretarse que podría revelar un poco sobre la situación actual de su relación con su padre, el reguetonero Daddy Yankee.

“Un padre que desaparece no es un padre. Un abuelo que nunca pregunta no es un abuelo. Un familiar que solo se presenta en fechas especiales NO ES FAMILIA. La presencia pesa más que el apellido, y un lazo de sangre sin amor no significa nada”, reza la publicación, a la que la joven madre respondió con un “Exacto”.

Captura del "repost" de Jesaaelys Ayala en Instagram.
Captura del "repost" de Jesaaelys Ayala en Instagram. (Instagram)

La respuesta de la influencer y creadora de contenido coincide con el proceso judicial de “El Cangri” contra su madre, Mireddys González, para lograr el control de las corporaciones El Cartel Records y El Cangri, Inc.

Recordemos que, desde que comenzó la disputa legal entre sus padres, los hijos del exmatrimonio tomaron bandos: Jesaaelys apoyó en todo momento a su madre, mientras que su hermano, Jeremy Ayala, a su padre, una situación que podría haber fragmentado la relación familiar.

Durante el embarazo la boda y el nacimiento de la hija de Jesaaelys, solo se vio en redes sociales la presencia de Mireddys.

Tags
Daddy YankeeInstagramMireddys González
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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