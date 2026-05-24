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Jay Wheeler revela el código de vestimenta para su concierto del 29 de mayo

Por primera vez, llevará el “Mundo Rueditas” al recinto sanjuanero

24 de mayo de 2026 - 8:04 PM

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Jay Wheeler prometió una noche llena de música, comedia y diversión. (Alejandro Granadillo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La espera terminó para los fanáticos del romanticismo urbano. El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se prepara para transformarse en el escenario de una noche inolvidable el próximo 29 de mayo, cuando Jay Wheeler regrese a su tierra natal para encender los corazones de miles de seguidores.

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Según adelantó el intérprete, el evento será histórico. Por primera vez, dijo, llevará el “Mundo Rueditas al recinto sanjuanero.

La presentación, que supone la celebración del estreno de su producción “La voz favorita”, incluirá podcast, streaming, “Cooking With The Wheeler’s”, comedia, invitados especiales y la oportunidad de escuchar la producción.

A la par con las tendencias de la industria, esta tarde, el cantante compartió con sus seguidores de las redes sociales el código de vestimenta para la presentación.

“Tan sencillo como esto: a todas las personas que me están preguntando cuál es la vestimenta del Choliseo de Puerto Rico, de nego, muy sencillo, ya. Si quieres ir ‘sport’ de negro, rompe; el fino de negro, rompe, no me digas que no tienes nada negro, todo el mundo tiene algo negro, yo tengo algo negro”, detalló.

Jay Wheeler encendió la llama del amor con la primera función del concierto "P.S. Para siempre" la noche del miércoles en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.El exponente urbano llegó a la tarima central, en forma de corazón, para ofrecer una velada musical en la que el romance y el perreo fueron protagonistas.Jay Wheeler continuará su espectáculo musical la noche del jueves en el Choliseo.
1 / 23 | Así fue el concierto de Jay Wheeler la noche de San Valentín. Jay Wheeler encendió la llama del amor con la primera función del concierto "P.S. Para siempre" la noche del miércoles en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Alejandro Granadillo
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Jay WheelerConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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