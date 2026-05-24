Jay Wheeler revela el código de vestimenta para su concierto del 29 de mayo
Por primera vez, llevará el “Mundo Rueditas” al recinto sanjuanero
24 de mayo de 2026 - 8:04 PM
24 de mayo de 2026 - 8:04 PM
La espera terminó para los fanáticos del romanticismo urbano. El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se prepara para transformarse en el escenario de una noche inolvidable el próximo 29 de mayo, cuando Jay Wheeler regrese a su tierra natal para encender los corazones de miles de seguidores.
Según adelantó el intérprete, el evento será histórico. Por primera vez, dijo, llevará el “Mundo Rueditas al recinto sanjuanero.
La presentación, que supone la celebración del estreno de su producción “La voz favorita”, incluirá podcast, streaming, “Cooking With The Wheeler’s”, comedia, invitados especiales y la oportunidad de escuchar la producción.
A la par con las tendencias de la industria, esta tarde, el cantante compartió con sus seguidores de las redes sociales el código de vestimenta para la presentación.
“Tan sencillo como esto: a todas las personas que me están preguntando cuál es la vestimenta del Choliseo de Puerto Rico, de nego, muy sencillo, ya. Si quieres ir ‘sport’ de negro, rompe; el fino de negro, rompe, no me digas que no tienes nada negro, todo el mundo tiene algo negro, yo tengo algo negro”, detalló.
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