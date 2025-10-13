Recrean a “El Cuco” en traje típico de Sarahí Figueroa Colón, Miss Grand Puerto Rico 2025

Desde Tailandia, la candidata Sarahí Figueroa Colón se ha dejado sentir como Miss Grand Puerto Rico 2025 desde que llegó hace más de una semana al distrito de Hua Hin.

Su más reciente participación ha sido este lunes en el desfile en traje típico, para el que lució un atuendo con el que recreó la figura de “El cuco”, en referencia a este figura mítica, perteneciente a la cultura de diversos países, que prevalece en el imaginario colectivo, incluyendo en Puerto Rico.

Sin una forma definida, pues sus características podrían variar según su procedencia, generalmente es descrito como un monstruo sombrío escondido ya sea en el clóset, debajo de la cama o algún otro lugar, al que se refieren para amedrentar a los niños, en el intento de que “se porten bien”, se duerman temprano o se coman toda la comida, por mencionar algunos ejemplos.

En el atuendo de la beldad boricua, con el que se ilustra a esta leyenda, predominan los colores plata, negro, plumas, flecos, cristales e incluyó en su pecho a un muñeco en representación de un infante, así como unas manos con dedos afilados.

Este traje típico hizo recordar a la boricua María Cristina Ramos, quien llevó al folclórico chupacabras como traje típico al certamen de Miss Grand International 2023, que se celebró en Vietnam.

La participación de Sarahí Figueroa, en busca de la segunda corona de Miss Grand Internacionational 2025, no ha estado exenta de críticas, debido a que durante las entrevistas preliminares, esta no ha mostrado dominio ni fluidez del idioma inglés, por lo que los comentarios generados en su mayoría es que no la han hecho lucir de manera competitiva con el resto de las otras candidatas.