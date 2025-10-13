Opinión
13 de octubre de 2025
87°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Recrean a “El Cuco” en traje típico de Sarahí Figueroa Colón, Miss Grand Puerto Rico 2025

La candidata puertorriqueña compite por la corona del Miss Grand International

13 de octubre de 2025 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sarahí Figueroa Colón, Miss Grand Puerto Rico 2025, desfila en traje típico con el que se recreó a “El Cuco”. (Captura)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Desde Tailandia, la candidata Sarahí Figueroa Colón se ha dejado sentir como Miss Grand Puerto Rico 2025 desde que llegó hace más de una semana al distrito de Hua Hin.

RELACIONADAS

Su más reciente participación ha sido este lunes en el desfile en traje típico, para el que lució un atuendo con el que recreó la figura de “El cuco”, en referencia a este figura mítica, perteneciente a la cultura de diversos países, que prevalece en el imaginario colectivo, incluyendo en Puerto Rico.

Sin una forma definida, pues sus características podrían variar según su procedencia, generalmente es descrito como un monstruo sombrío escondido ya sea en el clóset, debajo de la cama o algún otro lugar, al que se refieren para amedrentar a los niños, en el intento de que “se porten bien”, se duerman temprano o se coman toda la comida, por mencionar algunos ejemplos.

En el atuendo de la beldad boricua, con el que se ilustra a esta leyenda, predominan los colores plata, negro, plumas, flecos, cristales e incluyó en su pecho a un muñeco en representación de un infante, así como unas manos con dedos afilados.

Este traje típico hizo recordar a la boricua María Cristina Ramos, quien llevó al folclórico chupacabras como traje típico al certamen de Miss Grand International 2023, que se celebró en Vietnam.

Boricua sorprende con traje típico de “El Chupacabras” en Miss Grand International 2023

Boricua sorprende con traje típico de “El Chupacabras” en Miss Grand International 2023

La representante de Puerto Rico, María Cristina Ramos, desfiló con el inusual atuendo de la popular leyenda boricua.

La participación de Sarahí Figueroa, en busca de la segunda corona de Miss Grand Internacionational 2025, no ha estado exenta de críticas, debido a que durante las entrevistas preliminares, esta no ha mostrado dominio ni fluidez del idioma inglés, por lo que los comentarios generados en su mayoría es que no la han hecho lucir de manera competitiva con el resto de las otras candidatas.

De Sarahí ganar la corona en la final de Miss Grand International, que será el 18 de octubre, sería la segunda corona de este certamen para Puerto Rico. Fue la boricua Janelee Marcus Chaparro Colón, quien obtuvo el Miss Grand Internacional en 2013.

Tags
Miss Grand InternationalCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
