Actor argentino hace 16 personajes en una misma película: Guillermo Francella cuenta cómo hizo

El destacado actor argentino Guillermo Francella enfrentó uno de los roles más desafiantes y ambiciosos de su carrera en la película “Homo Sapiens”, al protagonizar 16 historias independientes con un personaje distinto.

Francella se desdobló en 16 personajes, todos con identidad propia en un proyecto fílmico poco convencional al lograr que un mismo actor realizara cada uno de los protagónicos a petición de los directores guionistas y productores de cine por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Sin imaginarlo, ambos cineastas de Buenos Aires le cumplieron un deseo a Francella cuando le presentaron el filme que presenta diversas viñetas, ya que el veterano actor anhelaba desde hace mucho tiempo ser parte de un proyecto similar a la hora de la integración de historias.

Sin embargo, para sorpresa de Francella la designación de que él fuese el actor protagonista de todas las viñetas no fue una idea que estuviera en su cabeza y tampoco estuvo contemplada. Todo lo contrario.

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“Ellos me preguntaron qué tenía ganas de hacer en cine y recordé una propuesta italiana que siempre me había movilizado, 'Los monstruos’, y luego hubo una segunda parte con viñetas cargadas de humor y crítica social. Ellos me hablaron del formato que era justamente basado en viñetas o en cuentos cortos, con mucho humor y crítica. Me gustó por ser un formato de esas características”, explicó.

Guillermo Francella, en uno de los roles que interpreta en "Homo Sapiens", disponible en algunas salas de cine en Puerto Rico. (Suministrada)

A partir de esa referencia, los directores desarrollaron una película estructurada en 16 relatos breves que cuentas historias en las que cualquier ser humano puede identificarte. “Yo creía que iba a protagonizar algunos, pero me propusieron hacerlos todos. Dudé, porque era demasiada exposición, pero me sedujo el desafío”, confesó el actor en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Buenos Aires.

La película “Homo Sapiens” es parte del programa fílmico que se exhibe en la 8va Semana de Cine en Español (SCE), organizado por Wiesner Distribution en el marco de su 25 aniversario. El filme argentino se exhibe en las salas de los cines de Fine Arts y Montehiedra de Caribbean Cinemas.

Transformación total

Cada segmento implicó una construcción actoral completamente distinta. Francella detalló que el proceso requirió meses de preparación, con énfasis en ensayos, caracterización y trabajo físico, respaldado todo el tiempo por la producción que se estrenó el año pasado en Argentina.

Para el actor, el proyecto representó un desafío artístico significativo y una experiencia gratificante al lograr interpretar todas las historias.

“Fue un gran desafío como actor, un gran esfuerzo, pero me gustó mucho hacerlo. Cuando vi la película, quedé muy orgulloso de lo que sucedió. Estoy encantado con lo ejecutado”, afirmó con entusiasmo.

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“Cada personaje estaba muy protegido con cambios estéticos importantes: látex, pelucas, vestuario. También hubo cambios posturales, corporales y en algunos casos en la voz”, aãdió sobre el proceso creativo e interpretativo.

El rodaje, que se extendió por siete semanas en Argentina y otros siete días en Italia, siguió una dinámica particular ya que cada historia se tuvo que filmar de principio a fin antes de pasar a la siguiente. Por lo general las películas no se filman en secuencia y muchas veces las escenas se van rodando a discreción y particularidades del director

“Se empezaba y se terminaba cada viñeta. No se filmaba en desorden, porque implicaba un cambio total en la composición del personaje”, señaló.

Guillermo Francella, en uno de los roles que interpreta en "Homo Sapiens", disponible en algunas salas de cine en Puerto Rico. (Suministrada)

Humor con mirada universal

Aunque las historias no están conectadas entre sí, comparten un enfoque común: una mirada crítica y, a la vez, humorística sobre la condición humana.

“Son totalmente distintas entre sí, pero con temas de todo tipo. Es un contenido muy heterogéneo”, indicó el actor.