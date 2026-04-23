Confirman proyecto animado para “EPIC: The Musical” de Jorge Rivera Herrans

“Epic”, la obra musical creada por el puertorriqueño Jorge Rivera Herrans, llegará a las pantallas de cine como una película animada producida por Jerry Bruckheimer, según el portal de The Hollywood Reporter.

Rivera Herrans, oriundo de Dorado, creó un musical alrededor del poema narrativo griego La Odisea, de Homero, que recoge las hazañas de Odiseo (Ulises), el rey de Ítaca, en su intento por regresar a su tierra una vez finalizó la guerra de Troya.

“Estoy sin palabras. Quiero dar mi agradecimiento a todos ustedes. Años atrás, cuando empecé a escribir EPIC, no pude predecir en ese tiempo todo lo que ocurriría desde entonces”, expresó Rivera Herrans en un video publicado en su cuenta de Instagram.

The Hollywood Reporter señaló que el proyecto se encuentra en la etapa inicial, pero que será mostrado a estudios y a empresas de streaming tan temprano como la próxima semana.

PUBLICIDAD

“Pienso atrás en el momento en el que escribía estas canciones en mi cuarto. Estaba estresado todo el tiempo, pero no puedo creer lo lejos que hemos llegado y estoy tan agradecido por todos ustedes porque de verdad pienso que lo mejor que puedes hacer por alguien es creer en ellos”, dijo Rivera Herrans a sus seguidores.

Bruckheimer ha producido éxitos taquilleros como Top Gun, The Rock, Crimson Tide, Armageddon, Black Hawk Down, Bad Boys, Pirates of the Caribbean y National Treasure, entre muchas otras películas. Esta será la primera incursión de Bruckheimer en el mundo de la animación.

Anteriormente Rivera Herrans mencionó, en entrevista con El Nuevo Día, que era su intención que su proyecto llegara a convertirse en una película animada o en un videojuego.

“Yo quiero hacer una película animada de EPIC, quiero hacer un videojuego de EPIC, que sé que suena bien loco, pero también EPIC sonaba loco antes de escribirlo”, describió el artista en esa ocasión.