Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Confirman proyecto animado para “EPIC: The Musical” de Jorge Rivera Herrans

El musical inspirado por La Odisea de Homero tendrá una película animada producida por Jerry Bruckheimer

23 de abril de 2026 - 10:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
EL doradeño Jorge Rivera Herrans creó un musical alrededor del poema narrativo griego La Odisea, de Homero. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

“Epic”, la obra musical creada por el puertorriqueño Jorge Rivera Herrans, llegará a las pantallas de cine como una película animada producida por Jerry Bruckheimer, según el portal de The Hollywood Reporter.

RELACIONADAS

Rivera Herrans, oriundo de Dorado, creó un musical alrededor del poema narrativo griego La Odisea, de Homero, que recoge las hazañas de Odiseo (Ulises), el rey de Ítaca, en su intento por regresar a su tierra una vez finalizó la guerra de Troya.

“Estoy sin palabras. Quiero dar mi agradecimiento a todos ustedes. Años atrás, cuando empecé a escribir EPIC, no pude predecir en ese tiempo todo lo que ocurriría desde entonces”, expresó Rivera Herrans en un video publicado en su cuenta de Instagram.

The Hollywood Reporter señaló que el proyecto se encuentra en la etapa inicial, pero que será mostrado a estudios y a empresas de streaming tan temprano como la próxima semana.

“Pienso atrás en el momento en el que escribía estas canciones en mi cuarto. Estaba estresado todo el tiempo, pero no puedo creer lo lejos que hemos llegado y estoy tan agradecido por todos ustedes porque de verdad pienso que lo mejor que puedes hacer por alguien es creer en ellos”, dijo Rivera Herrans a sus seguidores.

Bruckheimer ha producido éxitos taquilleros como Top Gun, The Rock, Crimson Tide, Armageddon, Black Hawk Down, Bad Boys, Pirates of the Caribbean y National Treasure, entre muchas otras películas. Esta será la primera incursión de Bruckheimer en el mundo de la animación.

Anteriormente Rivera Herrans mencionó, en entrevista con El Nuevo Día, que era su intención que su proyecto llegara a convertirse en una película animada o en un videojuego.

“Yo quiero hacer una película animada de EPIC, quiero hacer un videojuego de EPIC, que sé que suena bien loco, pero también EPIC sonaba loco antes de escribirlo”, describió el artista en esa ocasión.

Las canciones de EPIC están disponibles en las plataformas de streaming de música, al igual que en YouTube.

Tags
Breaking Newspelícula animadaHollywoodculturaDorado
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: