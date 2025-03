“A mí me gustan los videojuegos y el anime y estoy bien inspirado por esas cosas y vi la Odisea y dije: ‘esto es como un videojuego’. Tiene muchas localizaciones distintas que me gustan mucho y pensé que era súper interesante y comencé a escribirlo” , enfatizó Rivera Herrans.

Una comunidad épica llena de gente talentosa

¿Le espera un futuro en los escenarios a Odiseo? Su creador tiene una visión más abarcadora

La idea de un musical tomando vida en un videojuego no es tan descabellada cuando se considera el desarrollo de juegos como “Stray Gods: The Roleplaying Musical” que también está basado en la mitología griega.

“Me encanta la animación como una forma de arte. Es bella. Me encanta que en el anime hay personajes grandiosos y los temas, me encanta Attack on Titans, Fullmetal Alchemist, Dragonball Z y de videojuegos, me encanta la música y el sentido de progresión. En muchos juegos tienes la capacidad de mejorar tus personajes con el tiempo y eso es algo que de verdad quería capturar en EPIC... en el libreto hay escenas donde dicen ‘Boss Battle’”, relató Rivera Herrans.