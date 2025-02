San Juan - Braulio Castillo es un experimentado y reconocido actor multidisciplinario que ha sido exitoso desde principios de la década de 1980 hasta convertirse en uno de los actores más queridos y admirados en la industria. En cambio, Julián Gilormini es un joven y talentoso actor que también ha destacado en distintos medios, como el teatro, la televisión y, muy pronto, el cine, que ha despuntado recientemente por sus hilarantes imitaciones de personalidades y por ser un emprendedor productor teatral.

Ambos actores ahora tienen un nuevo reto en frente: interpretar a padre e hijo en el divertido musical “Rock of Ages”. Sin embargo, aunque suene sencillo para ellos, los personajes se complican al ser alemanes y ser los antagonistas de una trama llena de enredos y de mucha risa. Esta obra subirá a escena el 28 de febrero, así como el 1 y 2 de marzo de 2025, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Para ambos actores, el proceso de trabajar juntos ha sido una experiencia enriquecedora. Castillo, con 66 años y una vasta experiencia en el teatro, nunca habían coincidido en una producción de teatro con Gilormini. “Había trabajado anteriormente en un proyecto que se llamó ‘Toc Toc’ y vi su trabajo. Pero, Julián tiene una energía salvaje que va a usar en su personaje y que va a quedar brutal”, afirmó Castillo durante una entrevista con El Nuevo Día. Por su parte, para el actor de 25 años, laborar con un actor de la talla de Castillo, es un honor y un privilegio. “Trabajar con Braulio por primera vez ha sido increíble, es un maestro. Siempre estoy pendiente y aprendiendo en todo el proceso”, confesó Gilormini, fundador de la compañía de teatro Nueva Escena PR.

PUBLICIDAD

Entrevista con los actores Braulio Castillo, hijo y Julian Gilormini

El trabajo en equipo ha sido esencial para crear la dinámica de padre e hijo que representan en la obra, pues, a pesar de las diferencias de edad y experiencia, ambos actores han logrado una gran conexión. “Durante los ensayos y los momentos en los que hemos compartido, hemos logrado conocernos y crear cierta química”, destacó Castillo. “Ya estamos en el punto en que el que a Julián se le ocurre algo y me dice que quizás me pudiera ayudar a mi personaje y, en otras ocasiones, él me dice que está captando algunos detalles de mi actuación que pudieran servirle a él. Hay un entendimiento total de que esto es un proceso en evolución”.

Gran preparación

A solo unas semanas del estreno, los ensayos se han intensificado. La preparación para un musical como “Rock of Ages” es compleja, pues no solo se requiere la habilidad actoral, sino también el dominio de la música y la danza. “El teatro musical es la culminación de todas las disciplinas puestas en un bien común, baile, canto y actuación”, explicó Castillo, quien ha participado en los últimos años en producciones musicales como “Jesucristo Superestrella”, “Otra canción de Navidad” y “West Side Story”. “Estoy en un estado ahora mismo de conciencia, me tengo que cuidar, no puedo hacer desajustes y tengo que cuidar la voz, sobre todo”.

Entrevista con los actores Braulio Castillo y Julián Gilormini. (Carlos Rivera Giusti)

Gilormini, por su parte, resalta la complejidad añadida del trabajo de los acentos. Ambos personajes tienen orígenes alemanes, pero mientras el de Braulio, Hertz Klinemann, habla en inglés, el de Julián, Franz Klinemann, tiene que adaptarse al español. “Estamos trabajando el acento alemán en español, lo que conlleva una preparación especial. Hay que estudiar no solo las coreografías y los diálogos, sino también el tono y la pronunciación”, comentó el imitador de personalidades como Melina León, Alejandra Guzmán, la doctora Ana María Polo, La Comay, Gloria Trevi, José Feliciano y Amanda Miguel, entre otros.

PUBLICIDAD

“Rock of Ages” también cuenta con la actuación de importantes artistas puertorriqueños como Didi Romero, Christian Pagán, Isel Rodríguez, Jonathan Dwayne, Yaza López, Víctor Santiago y Juan Pablo Díaz. Para esta adaptación en Puerto Rico, el musical cuenta con la dirección y coreografía de Marcos Santana, con la dirección musical de Juan Carlos Rodríguez, en una producción de BAS Entertainment, presidida por Ender Vega.

7 de febrero de 2025. Guaynabo, PR. END/FLASH. Entrevista con los actores Braulio Castillo y Julián Gilormini, quienes colaboran en el musical ‘Rock of Ages’, llevada a cabo en los estudios de GFR Media en Guaynabo. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media. Rock of Ages, Braulio Castillo, Julián Gilormini (Carlos Rivera Giusti)

Personajes graciosos

Los personajes de “Rock of Ages” son un reflejo de la transición de una época a otra, y tanto Castillo como Gilormini tienen roles fundamentales en esta historia. El veterano actor interpreta a Hertz, un hombre de negocios ambicioso que busca gentrificar el Sunset Strip, mientras que Gilormini da vida a Franz, su hijo, quien está atrapado entre la necesidad de la aprobación de su padre y el deseo de encontrar su propio camino.

Castillo describe a su personaje como un “sabueso” de los negocios, calculador y frío. Sin embargo, el personaje también tiene una posible redención hacia el final de la historia, lo cual le da una capa de complejidad interesante. Por otro lado, Gilormini ve al personaje de Franz como todo lo opuesto a su padre. “Franz está en plena etapa de descubrimiento, buscando la aprobación de su padre, pero también pasando por una transformación que, quién sabe, podría afectar a su papá”, explicó el joven actor.

La pieza musical incluye más de 20 éxitos icónicos de bandas legendarias como Styx, Journey, Bon Jovi, Pat Benatar, Twisted Sister, Steve Perry, Poison, Europe, Def Leppard, Joan Jett, Foreigner, Night Ranger y REO Speedwagon.

PUBLICIDAD

Nuevas generaciones de actores

El trabajo en conjunto de ambos actores es un reflejo de la colaboración entre generaciones en el teatro. Mientras Castillo, con su vasta trayectoria, es un ejemplo para los más jóvenes, Gilormini, con su energía y pasión, representa la nueva ola de actores puertorriqueños que no esperan a que las oportunidades les lleguen, sino que las crean por sí mismos. “Para nuestra generación adulta, que ya hemos pasado el batón y que venimos disfrutando de lo que todavía podemos, ver que hay una generación joven que no está pidiendo permiso ni está diciendo, ‘si me dieran el break’, porque ellos mismos son los creadores de su propio porvenir, es algo admirable”, indicó Castillo. “Al igual que Julián, hay una serie de jóvenes, no solamente en el teatro, en el cine y en la música que lo están haciendo. Puerto Rico es Puerto Rico”.

Braulio Castillo (Carlos Rivera Giusti)

Gilormini, natural de Guayanilla, reconoce el privilegio de tener el apoyo de actores experimentados como Castillo. “Contar con el apoyo de generaciones experimentadas es un privilegio. Aprendo mucho de ellos, siempre hay algo nuevo que puedo incorporar a mi propio proceso”, afirmó el actor, quien también tiene claro que su camino en el teatro, la televisión y el cine está apenas comenzando. “Siento que quiero más, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo”, dice Julián sobre sus planes para el futuro.

Al finalizar las funciones de “Rock of Ages”, tanto Castillo como Gilormini tienen sus agendas ocupadas por los próximos meses. Por ejemplo, Castillo está trabajando en la película puertorriqueña “Los bravos” y en una obra que se estrenará en el Teatro Braulio Castillo como parte del Festival de la Mujer en marzo. “Gracias a Dios, este año empezó bien, porque el año pasado estuvo bien tímido”, dice, mostrando su entusiasmo por los proyectos que vienen, que incluyen la posibilidad de filmar otra película en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

Julián Gilormini (Carlos Rivera Giusti)

Por su parte, Gilormini continuará con la gira por Puerto Rico de la obra “Toc Toc”, donde actúa y es uno de los productores, y también verá muy pronto el estreno de la película “Diario, mujer y café” de Roselyn Sánchez, donde hará su debut en el cine.