Los presentadores invitados de “Pégate al mediodía” tras la salida de Jailene Cintrón

Shalimar Rivera

Larissa Dones

Jennifer Colón

Josué “Mr. Cash” Carrión

Mimi Pabón

Catherine Paola Castro

Nicole Chacón

Nicole Marie Colón

Sobre las razones que la llevaron a despedirse de la pantalla, Cintrón expresó: “Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que, desde un principio, me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al Mediodía. Esa confianza y el profundo cariño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que ‘Pégate al mediodía’ y Wapa siempre serán mi casa”.