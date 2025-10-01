Opinión
1 de octubre de 2025
79°nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los presentadores invitados de “Pégate al mediodía” tras la salida de Jailene Cintrón

La lista de conductores supera la decena

1 de octubre de 2025 - 10:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shalimar Rivera, Jennifer Colón, Mimi Pabón y Larissa Dones figuran entre las invitadas. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 6 de agosto, la audiencia de “Pégate al mediodía” lamentó la salida de Jailene Cintrón del espacio vespertino.

Según la producción, durante las próximas semanas, recibirían "animadoras invitadas" para compartir con el equipo de copresentadores compuesto por Natalia Rivera, Melwin Cedeño, Alfonso Alemán, Carlos Torres, Jennifer Fungenzi, Karla Sánchez, Nelson Del Valle y Akerly Cedeño.

Desde entonces, la cantidad de invitados supera la decena. Hasta el momento, aparentemente, no se ha tomado una decisión sobre la vacante que dejó la también ministro.

A continuación las figuras que han llegado a Wapa Televisión invitados por la producción del “show” de variedades.

Shalimar Rivera

Larissa Dones

Jennifer Colón

Josué “Mr. Cash” Carrión

Mimi Pabón

Catherine Paola Castro

Nicole Chacón

Nicole Marie Colón

Sobre las razones que la llevaron a despedirse de la pantalla, Cintrón expresó: “Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que, desde un principio, me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al Mediodía. Esa confianza y el profundo cariño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que ‘Pégate al mediodía’ y Wapa siempre serán mi casa”.

