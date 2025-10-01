Los presentadores invitados de “Pégate al mediodía” tras la salida de Jailene Cintrón
La lista de conductores supera la decena
1 de octubre de 2025 - 10:08 PM
El pasado 6 de agosto, la audiencia de “Pégate al mediodía” lamentó la salida de Jailene Cintrón del espacio vespertino.
Según la producción, durante las próximas semanas, recibirían "animadoras invitadas" para compartir con el equipo de copresentadores compuesto por Natalia Rivera, Melwin Cedeño, Alfonso Alemán, Carlos Torres, Jennifer Fungenzi, Karla Sánchez, Nelson Del Valle y Akerly Cedeño.
Desde entonces, la cantidad de invitados supera la decena. Hasta el momento, aparentemente, no se ha tomado una decisión sobre la vacante que dejó la también ministro.
A continuación las figuras que han llegado a Wapa Televisión invitados por la producción del “show” de variedades.
Sobre las razones que la llevaron a despedirse de la pantalla, Cintrón expresó: “Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que, desde un principio, me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al Mediodía. Esa confianza y el profundo cariño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que ‘Pégate al mediodía’ y Wapa siempre serán mi casa”.
