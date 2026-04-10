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Con fecha de estreno “De la puerta pa’ dentro” de TeleOnce

El programa contará con la conducción de Jailene Cintrón, el Padre Orlando Lugo y el comediante Jimmy Colón

10 de abril de 2026 - 3:04 PM

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Jimmy Colón, Jailene Cintrón y el Padre Orlando Lugo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

TeleOnce anunció el estreno de “De la puerta pa’ dentro”, su nueva propuesta para las noches de domingo, que comenzará el 19 de abril a las 7:00 p.m.

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La llegada del espacio marca el esperado regreso de Jailene Cintrón a la televisión como figura principal del programa, en un espacio más cercano y auténtico con el público. Su estilo y conexión serán la clave para abrir la puerta a historias que pocas veces se comparten.

Con esta producción, el canal apuesta a una nueva oferta en su contenido con un enfoque en conversaciones más profundas, donde el televidente podrá conocer una faceta distinta y más a fondo de sus invitados. Cada semana contará con la participación de figuras conocidas y queridas en la isla, quienes compartirán aspectos de su vida que pocas veces han contado públicamente.

El programa, también contará con un espacio directo de conexión con las mujeres, invitándolas a enviar sus cartas al correo electrónico delapuertapadentro@teleonce.com para compartir sus historias, inquietudes o experiencias. Cada semana se dará paso a una de estas historias dentro del programa, para brindar respuesta y visibilidad a realidades que merecen ser escuchadas.

Junto a Cintrón estará el Padre Orlando Lugo, productor ejecutivo del proyecto y copresentador, con una visión más centrada en las emociones, las vivencias y las historias humanas. También se integra el actor y comediante Jimmy Colón.

“Emocionada y agradecida, porque ya se acerca la hora de poder ver realizado un anhelo de mi corazón, un programa creado con amor, fe y un profundo respeto por cada historia que merece ser escuchada. Un privilegio poder abrir una puerta donde todos entrarán con la misma dignidad, porque lo único que verdaderamente importa es la historia que llevan en el corazón”, expresó Cintrón.

Más que un programa, “De la puerta pa’ dentro” busca convertirse en un espacio semanal que conecte con el público y recupere el valor de reunirse frente a la televisión para compartir contenido con propósito.

El espacio se transmitirá todos los domingos a las 7:00 p.m.

Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. Luego de años como animadora se lanzó como cantante.En la actualidad, se dedica de lleno a su plataforma digital “Mujer Pa’Ti”.
1 / 48 | FOTOS: Recordando a Jailene Cintrón desde "No te Duermas" hasta “Mujer Pa’Ti”. Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. - Archivo
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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