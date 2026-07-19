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Hospitalizan a Fernando Villalona; permanece estable y fuera de peligro

El merenguero recibe tratamiento médico ante un percance de salud

19 de julio de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fernando “El Mayimbe” Villalona es uno de los cantantes más consagrados en la República Dominicana. Ha grabado 20 discos.
Fernando “El Mayimbe” Villalona es uno de los cantantes más consagrados en la República Dominicana.
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El merenguero Fernando Villalona permanece bajo tratamiento médico luego de ser diagnosticado con tres bacterias estomacales, informó su esposa, Fátima, quien aseguró que el artista se encuentra estable, fuera de peligro y respondiendo favorablemente al tratamiento.

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La actualización sobre el estado de salud del intérprete fue compartida a través de una publicación en Instagram donde se agradeció las muestras de apoyo, preocupación y las oraciones recibidas por parte de familiares, amigos, seguidores y colegas.

“Gracias a todos por sus mensajes, oraciones y muestras de cariño. Gracias a Dios, Fernando se encuentra estable y fuera de peligro”, expresó.

Asimismo, se explicó que el cantante continúa bajo supervisión médica mientras recibe el tratamiento indicado para combatir las bacterias.

“Actualmente está siendo tratado por tres bacterias estomacales y permanece bajo supervisión médica, respondiendo favorablemente al tratamiento. Ahora solo necesita descanso para lograr una recuperación completa”, señaló el comunicado.

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República Dominicanamerengue
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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