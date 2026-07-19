Hospitalizan a Fernando Villalona; permanece estable y fuera de peligro
El merenguero recibe tratamiento médico ante un percance de salud
19 de julio de 2026 - 9:23 AM
19 de julio de 2026 - 9:23 AM
El merenguero Fernando Villalona permanece bajo tratamiento médico luego de ser diagnosticado con tres bacterias estomacales, informó su esposa, Fátima, quien aseguró que el artista se encuentra estable, fuera de peligro y respondiendo favorablemente al tratamiento.
La actualización sobre el estado de salud del intérprete fue compartida a través de una publicación en Instagram donde se agradeció las muestras de apoyo, preocupación y las oraciones recibidas por parte de familiares, amigos, seguidores y colegas.
“Gracias a todos por sus mensajes, oraciones y muestras de cariño. Gracias a Dios, Fernando se encuentra estable y fuera de peligro”, expresó.
Asimismo, se explicó que el cantante continúa bajo supervisión médica mientras recibe el tratamiento indicado para combatir las bacterias.
“Actualmente está siendo tratado por tres bacterias estomacales y permanece bajo supervisión médica, respondiendo favorablemente al tratamiento. Ahora solo necesita descanso para lograr una recuperación completa”, señaló el comunicado.
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