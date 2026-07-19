Hospitalizan a Fernando Villalona; permanece estable y fuera de peligro

El merenguero Fernando Villalona permanece bajo tratamiento médico luego de ser diagnosticado con tres bacterias estomacales, informó su esposa, Fátima, quien aseguró que el artista se encuentra estable, fuera de peligro y respondiendo favorablemente al tratamiento.

La actualización sobre el estado de salud del intérprete fue compartida a través de una publicación en Instagram donde se agradeció las muestras de apoyo, preocupación y las oraciones recibidas por parte de familiares, amigos, seguidores y colegas.

“Gracias a todos por sus mensajes, oraciones y muestras de cariño. Gracias a Dios, Fernando se encuentra estable y fuera de peligro”, expresó.

Asimismo, se explicó que el cantante continúa bajo supervisión médica mientras recibe el tratamiento indicado para combatir las bacterias.