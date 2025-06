Arcángel le da el visto bueno a Austin para debutar en el género urbano

“Él es la luz de mis ojos, si él brilla yo brillo”, fue la expresión del exponente urbano, Arcángel, al resumir el nuevo camino que emprende su hijo Austin al abrirse paso en la música y seguir los pasos de su padre.

Padre e hijo lanzaron su primera colaboración juntos, “Gohan y Goku”, una combinación de trap con varias fusiones rítmicas.

Que el hijo del reguetonero con 20 años de carrera siga los pasos de su padre no debe ser una novedad para quienes han estado cerca de Arcángel, puesto que desde que este tenía tres años, asistía a los estudios de grabación y a las tarimas. Criarse dentro de la industria musical fue algo natural para Austin. Sin embargo, fue su padre quien aguantó el despunte de Austin en busca de protegerlo de “los tiburones de la industria”, como él nombra a quienes se nutren del negocio por encima del bienestar emocional del artista y del ser humano.

Padre al fin, quiso proteger primero a su hijo y guiarlo antes de que se atreviera a grabar un tema, pese a que siempre desde niño le vio el talento para género urbano, según contó Arcángel a El Nuevo Día, acompañado de su hijo desde el Hotel La Concha en San Juan.

“Austin nació cuando yo apenas comenzaba y se crio en los estudios, viajaba conmigo. A los 14 años es que él insistió en que quería cantar y le decía a mi manejador es que ‘ustedes no se ponen para mí’. El nene siempre ha tenido la virtud de crear y memorizar y eso es muy necesario. No estudió música, pero tiene oído musical y sabe identificar lo que está fuera de tono. A esa edad lo escuchaba y era la voz de niño. A pesar de que mi manejador me decía: ‘¿Qué vamos a hacer con Austincito?’. Mi respuesta era nada, tiene que crecer y desarrollarse. Mis productores me decían ‘el nene la tiene’”, contó Arcángel, mientras Austin escuchaba con detenimiento el relato del también abuelo de Justin, hijo del novel reguetonero.

Austincito y Arcangel. (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)

“Cuando llegué a la edad de 8 o 9 años que tenía consciencia de lo que hacía mi papá, siempre quería estar con él de lo que recuerdo. Desde ese tiempo en adelante empecé a entender más las cosas y empecé a trabajar en mí y aunque quería cantar seguí los consejos de mi papá“, comentó Austin.

Arcángel enfatizó que frenar el debut musical de su hijo en la adolescencia, por falta de madurez tanto vocal como emocional, también se debió a que Austin fue testigo de la vulnerabilidad de su padre.

“Austin ha visto la gloria de su papá, ha visto los dramas de su padre, ha visto la caída de su papá, ha visto cómo se levanta y para aprovechar lo poquito que le quedaba de infancia, decidí que cuando tuviera los 18 años entonces decidiera lanzarse en la música y así lo hizo. Igual esto algo que él quiere. Yo no quiero un niño infeliz y tampoco que diga me obligaron hacer esto”, reiteró Arcángel, quien de paso señaló que la voz de Austin se transformará un poco hasta escucharse más ronco.

Padre e hijo tiene un gran parecido en el aspecto físico y en como se expresan. Austin es más tímido y las comparaciones no van a faltar, pero para el hijo del reguetonero las mismas no le afectan. En cambio, Arcángel indicó que su rol siempre será guiarlo hacia su felicidad.

“No lo tomo mal, y me dicen el menor le mete igual que su papá, o dicen el menor tiene la misma disciplina que su papá y habla igual de fuerte que su papá. Es algo que me emociona porque la gente ve que tengo el mismo carisma que él. Lo tomo bien”, señaló Austin.

El tema “Gohan y Goku”, fue lanzado esta semana y será parte del álbum “Sr. Santos 2 – Sueños de Grandeza”, que Arcángel lanzará próximamente.

Su estado salud y el nuevo disco

Arcángel se sometió este año a una operación de corazón abierto que le cambió la vida. Además de que no puede tomar un cigarrillo en su boca, porque significaría la muerte, la musa llegó justo en su recuperación.

Es por ello que el nuevo disco refleja la gratitud que le confiere a Dios desde todo lo bueno hasta los golpes más duros que ha enfrentado, entre ellos, su enfermedad cardiovascular y la muerte de su hermano Justin Santos, a causa del accidente de auto que provocó Mayra Nevárez, quien conducía bajo los efectos del alcohol.

“Grabé 14 canciones en tres semanas y eso es mucho cuando estaba recién operado que hasta se me hacía difícil hablar. A la misma vez estaba tan agradecido y contento de que sobreviví y el proceso me llevo a plasmarla en el disco como hablar del amor que le tengo a mis hijos, de lo agradecido que estoy con Dios por todo. Estoy más agradecido a Dios por las cosas malas que lo bueno. La vida me enseñó a no cuestionarle a Dios por los cantazos. Afronto las cosas con valentía y hoy toca agradecer a Dios”, señaló el artista que se sometió a la operación en un hospital en el estado de Florida.

La operación fue una segunda oportunidad de vida. Arcángel reveló que todavía se recupera y que su cuerpo muestra algunas limitaciones como es levantar los brazos de forma extendida o experimenta calambres en la noche.

“La recuperación es de seis a ocho meses y a veces me aprietan en un saludo y me duele, pero mi mentalidad es fuerte. He visto personas en situaciones mucho más duras que esta y yo no cuestiono nada a Dios por lo que me puede pasar. Sé que esto cambió mi vida bastante, pero para bien. Antes bebía bastante y fumaba, ya no. Si yo fumo, me voy a morir”, confesó Arcángel.

