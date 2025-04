Arcángel revela que tiene el corazón enfermo: “Estoy pasando la prueba más grande”

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más GRANDE que DIOS y la VIDA me han puesto, tengo un corazón enfermo y mal herido que a pesar de todo se rehusa a dejar de latir. Nuevamente el GRAN SOBERANO SEÑOR me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal!”, confesó el artista, junto a varias fotos en las que se observa que fue intervenido quirúrgicamente en la zona del pecho para tratar su padecimiento en el corazón.