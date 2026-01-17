Bad Bunny pone a bailar a Perú en el reinicio de su gira mundial

Lima - El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció este viernes el primero de sus dos conciertos en Perú como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos” en un abarrotado Estadio Nacional de Lima, que se encendió con fuegos artificiales y música urbana.

Los fanáticos del reguetonero acamparon en los alrededores del Estadio Nacional, ubicado en una zona céntrica de la capital peruana, e ingresaron a sus ubicaciones varias horas antes del inicio del show, vistiendo algunos los sombreros de jíbaro puertorriqueño que ha popularizado el artista boricua.

La “casita” instalada en un extremo del estadio atrajo también la curiosidad de los fans por conocer quiénes serían los invitados del Conejo Malo.

El calor del verano en Lima hizo que los fans pidieran que les lanzaran agua mientras contaban los minutos para el inicio del concierto.

Perú es uno de los destinos que Bad Bunny ha visitado en varias ocasiones, primero cuando era un artista emergente de la música urbana, y ahora como una estrella consagrada a nivel global que será el responsable del show de medio tiempo del Super Bowl del fútbol americano el próximo 8 de febrero, según anunció en las últimas horas.

Vistiendo un traje claro y corbata, el show de Bad Bunny empezó con ritmo de salsa y fusión, acompañado por una orquesta donde destacaron los instrumentos de viento y coristas hombres.

El artista prometió poner a bailar a los fans en su “Weltita” a Perú, lo que desató los gritos de euforia del público.

Así, Benito dio inicio a su espectáculo con éxitos como “La mudanza”, “Calladita” y “Nueva Yol”, antes de ingresar a ‘La casita’ para interpretar “Titi me preguntó”, “Me porto bonito”, “Yo perreo sola” y “Safaera”, entre otros títulos, vestido con una casaca de la selección peruana de fútbol.

“La noche apenas está comenzando, nosotros estamos aquí única y exclusivamente para que ustedes la pasen bien, que nos olvidemos de todo lo malo que pueda estar ocurriendo y disfrutar de una noche especial”, dijo el artista en un momento del concierto.

Luego, el autor del nostálgico álbum “Debí tirar más fotos” se acercó a darle la mano al público y regresó al escenario principal para cantar “Ojitos lindos”, “El apagón”, “Kloufrens”, “Bokete” y “Eoo” hasta completar un setlist de 29 canciones.