Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny pone a bailar a Perú en el reinicio de su gira mundial

Este “show” fue su primero del 2026

17 de enero de 2026 - 1:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos' este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco (Sebastián Blanco)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lima - El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofreció este viernes el primero de sus dos conciertos en Perú como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos” en un abarrotado Estadio Nacional de Lima, que se encendió con fuegos artificiales y música urbana.

Los fanáticos del reguetonero acamparon en los alrededores del Estadio Nacional, ubicado en una zona céntrica de la capital peruana, e ingresaron a sus ubicaciones varias horas antes del inicio del show, vistiendo algunos los sombreros de jíbaro puertorriqueño que ha popularizado el artista boricua.

La “casita” instalada en un extremo del estadio atrajo también la curiosidad de los fans por conocer quiénes serían los invitados del Conejo Malo.

Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián BlancoEl cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial "Debí tirar más fotos" este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). Fanáticos de Bad Bunny.
1 / 7 | Bad Bunny lleva su salsa y reguetón a Lima, Perú . Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco - EFE/ Sebastián Blanco

El calor del verano en Lima hizo que los fans pidieran que les lanzaran agua mientras contaban los minutos para el inicio del concierto.

Perú es uno de los destinos que Bad Bunny ha visitado en varias ocasiones, primero cuando era un artista emergente de la música urbana, y ahora como una estrella consagrada a nivel global que será el responsable del show de medio tiempo del Super Bowl del fútbol americano el próximo 8 de febrero, según anunció en las últimas horas.

Vistiendo un traje claro y corbata, el show de Bad Bunny empezó con ritmo de salsa y fusión, acompañado por una orquesta donde destacaron los instrumentos de viento y coristas hombres.

El artista prometió poner a bailar a los fans en su “Weltita” a Perú, lo que desató los gritos de euforia del público.

Así, Benito dio inicio a su espectáculo con éxitos como “La mudanza”, “Calladita” y “Nueva Yol”, antes de ingresar a ‘La casita’ para interpretar “Titi me preguntó”, “Me porto bonito”, “Yo perreo sola” y “Safaera”, entre otros títulos, vestido con una casaca de la selección peruana de fútbol.

AME6017. LIMA (PERÚ), 16/01/2026.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos' este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco
AME6017. LIMA (PERÚ), 16/01/2026.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos' este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco (Sebastián Blanco)

“La noche apenas está comenzando, nosotros estamos aquí única y exclusivamente para que ustedes la pasen bien, que nos olvidemos de todo lo malo que pueda estar ocurriendo y disfrutar de una noche especial”, dijo el artista en un momento del concierto.

Luego, el autor del nostálgico álbum “Debí tirar más fotos” se acercó a darle la mano al público y regresó al escenario principal para cantar “Ojitos lindos”, “El apagón”, “Kloufrens”, “Bokete” y “Eoo” hasta completar un setlist de 29 canciones.

El sábado ofrecerá la segunda fecha del tour en Lima, antes de seguir en Argentina y Brasil en febrero.

Tags
Bad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: