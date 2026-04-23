Asesinato de ex Miss Teen Universe estremece a México

La muerte de la ex Miss Teen Universe 2017 de Baja California estremece a México, mientras en las investigaciones el nombre de la suegra sale a relucir como sospechosa junto a su hijo.

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue encontrada sin vida la noche del miércoles 15 de abril en un apartamento ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

La víctima presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, lo que abrió una investigación de las autoridades.

La suegra de Carolina, identificada como Erika María, levantó las sospechas luego de investigaciones y porque se dio a la fuga.

Alejandro, esposo de Carolina e hijo de Erika, habría señalado a su madre como la culpable de disparar y luego huir del lugar.

Las cámaras de seguridad dentro de la vivienda captaron a la suegra, de 63 años, entrando a la cocina donde Carolina estaba sentada, según los informes del periodista Antonio Nieto.

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Sin mediar palabra, se difundió, la mujer le disparó a quemarropa. La saña fue tal que, una vez que el cuerpo cayó al piso, la agresora le disparó al menos otras cinco veces en el pómulo, el cuello y la cabeza, evidenciando un profundo “odio y resentimiento”, sostuvo Nieto, reseñó un medio mexicano.