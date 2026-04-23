Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Asesinato de ex Miss Teen Universe estremece a México

Su suegra es la sospechosa del crimen ocurrido en Ciudad de México

23 de abril de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades informaron que la víctima presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, por lo que se abrió una investigación por homicidio doloso. (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La muerte de la ex Miss Teen Universe 2017 de Baja California estremece a México, mientras en las investigaciones el nombre de la suegra sale a relucir como sospechosa junto a su hijo.

RELACIONADAS

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue encontrada sin vida la noche del miércoles 15 de abril en un apartamento ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

La víctima presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, lo que abrió una investigación de las autoridades.

La suegra de Carolina, identificada como Erika María, levantó las sospechas luego de investigaciones y porque se dio a la fuga.

Alejandro, esposo de Carolina e hijo de Erika, habría señalado a su madre como la culpable de disparar y luego huir del lugar.

Las cámaras de seguridad dentro de la vivienda captaron a la suegra, de 63 años, entrando a la cocina donde Carolina estaba sentada, según los informes del periodista Antonio Nieto.

Sin mediar palabra, se difundió, la mujer le disparó a quemarropa. La saña fue tal que, una vez que el cuerpo cayó al piso, la agresora le disparó al menos otras cinco veces en el pómulo, el cuello y la cabeza, evidenciando un profundo “odio y resentimiento”, sostuvo Nieto, reseñó un medio mexicano.

Reyna Gómez, madre de Carolina, convocó a una manifestación pacífica el 25 de abril en el Centro Estatal de las Artes (CEART) de Ensenada con el objetivo de exigir justicia para la joven, reportó el medio Milenio.

Tags
Miss TeenAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: