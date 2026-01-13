Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trevor Noah será el presentador de los Grammy por sexta y última vez

La ceremonia se llevará a cabo el 1 de febrero

13 de enero de 2026 - 2:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Trevor Noah aparece en la 63 edición de los premios Grammy en Los Ángeles el 14 de marzo de 2021. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Trevor Noah será el anfitrión de los Premios Grammy por sexto año consecutivo, pero esta vez, se anuncia como un concierto de despedida.

RELACIONADAS

La Academia de la Grabación anunció el martes que el cómico sudafricano volverá “por última vez” para la gala del 1 de febrero, en la que también ejercerá de productor ejecutivo. Solo el cantante Andy Williams, que presentó los Grammy siete veces en la década de 1970, lo ha hecho más veces.

El propio Noah ha sido nominado cuatro veces a los Grammy, y este año opta al galardón en la categoría de mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos por “Into The Uncut Grass”, un cuento infantil.

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Jack Antonoff son algunos de los principales nominados a la 68ª edición de los Grammy, que se retransmitirán en directo por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith.Detalle de la pieza de Jaden Smith.El artista Markos D1 a su llegada a los premios con una serpiente plateada como accesorio.
1 / 9 | Serpientes y castillos: "looks" que dieron de qué hablar en los Grammy. El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith. - Jordan Strauss
Sabrina Carpenter.Sabrina Carpenter.Paris Hilton.
1 / 39 | Así lucieron las estrellas a su llegada a los Grammys. Sabrina Carpenter. - Jordan Strauss

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Grammy
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: