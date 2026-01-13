Trevor Noah será el presentador de los Grammy por sexta y última vez
La ceremonia se llevará a cabo el 1 de febrero
13 de enero de 2026 - 2:16 PM
NUEVA YORK - Trevor Noah será el anfitrión de los Premios Grammy por sexto año consecutivo, pero esta vez, se anuncia como un concierto de despedida.
La Academia de la Grabación anunció el martes que el cómico sudafricano volverá “por última vez” para la gala del 1 de febrero, en la que también ejercerá de productor ejecutivo. Solo el cantante Andy Williams, que presentó los Grammy siete veces en la década de 1970, lo ha hecho más veces.
El propio Noah ha sido nominado cuatro veces a los Grammy, y este año opta al galardón en la categoría de mejor audiolibro, narración y grabación de cuentos por “Into The Uncut Grass”, un cuento infantil.
Kendrick Lamar, Lady Gaga y Jack Antonoff son algunos de los principales nominados a la 68ª edición de los Grammy, que se retransmitirán en directo por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
