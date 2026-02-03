¿Dónde ver el show de Bad Bunny del Super Bowl 2026?

La noche del próximo domingo, 8 de febrero Puerto Rico se paralizará frente a la pantalla para ser testigo de un nuevo capítulo escrito por uno de los nuestros.

La estrella global Bad Bunny se presentará como la figura principal del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show en San Francisco, California, siendo el primer artista latino cantando en español. En la isla la presentación del primer latino en ganarse el Grammy en la categoría de Mejor Álbum del año se trata de un festejo colectivo en cada rincón, donde los boricuas mostramos nuestro orgullo patriótico.

Si eres de los que prefieres ver el evento en pantalla grande o fuera de tu hogar, a continuación, te decimos algunos de los lugares que tendrán el del juego entre los Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. El encuentro deportiv, pautado para las 7:30 p.m., se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En el Distrito

En Popular Plaza del Distrito T-Mobile se presentará la experiencia de viewing party en un ambiente que entrelaza la música, tecnología y actividades. Las actividades comenzarán desde la 1:00 p.m. con un pre-game con DJ, sorteos y zonas de activaciones interactivas. La transmisión del Super Bowl será a partir de las 7:00 p.m., gratuita y abierta al público en la Popular Plaza. Para realizar reservaciones pueden acceder a https://the-big-game-viewing-party.tripleseattickets.com/.

En el pueblo de Benito

En el pueblo de Vega Baja, la celebración por uno de sus hijos predilectos ,Benito Antonio Martínez Ocasio, será a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza de Recreo José Francisco Náter. El público podrá disfrutar de un ambiente festivo con DJ Bryan, artesanos, quioscos y entretenimiento, así como de la transmisión del espectáculo del Super Bowl en pantallas gigantes. Además, en el Cine Teatro Fénix, se proyectará el medio tiempo del Super Bowl.

Salas de cine

Caribbean Cinemas presentará en vivo el juego final entre los Seahawks y los Patriots desde las 7:30 p.m. La pantalla gigante del cine será el escenario de la transmisión del juego y de la presentación de Bad Bunny. Los cines participantes son: Plaza las Américas, Plaza Guaynabo VIP, San Patricio VIP, Distrito VIP, Plaza Carolina, Las Catalinas, Las Piedras, Ponce Towne, Arecibo y Western Plaza.

La entrada es libre de costo y se entregará un máximo de cuatro boletos por persona que estarán disponibles desde la apertura de los cines participantes el 8 de febrero, hasta llenar la capacidad de las salas.

Liberty Square de San Patricio Plaza

Invitan al público al “Gran Watch Party” desde las 5:00 p.m. en Liberty Square, con DJ Mike Torres y un tributo a Bon Jovi con la banda Rock DA’ House. La entrada es libre de costo.

PUBLICIDAD

Condado

The Condado Collection ofrecerá diferentes experiencias en los hoteles que comprenden la zona sanjuanera.

En Condado Ocean Club, la celebración se vivirá en SANDBOX, en un ambiente divertido frente al mar. A partir de las 5:00 p.m. los asistentes podrán disfrutar de cócteles en Happy Hour y un menú para la ocasión.

La Concha Resort ofrecerá varias alternativas para vivir el Super Bowl. En el Lobby Bar, será el viewing event que comenzará a las 5:00 pm. Se puede reservar una mesa con consumo mínimo escribiendo a Events@laconcharesort.com.

En Solera, la experiencia comenzará a partir de las 6:00 p.m. en este restaurante al aire libre, en un ambiente divertido y familiar. Esa tarde se ofrecerá un menú especial para el evento. En en la terraza de Serafina habrá una pantalla.

Fifty Eight San Juan también será escenario del Super Bowl LX Watch Party, en un ambiente de fiesta.

Condado Vanderbilt ofrecerá varios ambientes diferentes y sofisticados para vivir la emoción del Super Bowl.

Establecimientos

Las cantinas de Nacho Libre en Hato Rey, Bayamón, Toa Alta y Vega Alta transmitirán el evento a partir de las 7:00 p.m.

El restaurante Návoa en Cataño tendrá una pantalla gigante en el rooftop. Espacios limitados y por reservación, llamando al restaurante.

La Revuelta Beer Garden & Cocktail Bar Caguas tendrá desde las 5:00 p.m. el pre-game, con DJ y pantalla grande en el Caguas Food Park.

Patria Yards en San Juan también contará con una pantalla gigante. Las actividades comienzan desde las 2:00 pm.