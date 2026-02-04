Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

De la isla al mundo: ¿Qué esperan ver los boricuas del “halftime show” del Super Bowl?

Identidad, música y orgullo es lo que los puertorriqueños quieren ver del espectáculo musical

4 de febrero de 2026 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su segundo concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. (STR)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Hato Rey - A pocos días de que Bad Bunny haga historia como protagonista del "halftime show" del Super Bowl 2026 desde el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, un sondeo revela el sentir de los boricuas ante uno de los momentos más esperados en uno de los espectáculos deportivos más vistos del mundo.

RELACIONADAS

El Nuevo Día hizo un sondeo en el centro comercial Plaza Las Américas para conocer el ánimo del público puertorriqueño, que no solo celebra con orgullo y emoción la presencia del artista en este escenario global, sino que anticipa una presentación cargada de identidad, ritmo y referencias a sus raíces este próximo domingo, 8 de febrero.

Según se pudo constatar, son muchos los boricuas que desean ver una escenografía bastante similar a la que creó para la residencia “No me quiero ir de aquí”, realizada en la Isla en el verano de 2025. También esperan que no falte el tema “DtMF”, de su más reciente producción discográfica “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, así como elementos representativos de nuestra cultura y tradición.

“Me gustaría que llevara todo lo que hizo aquí. Bailarinas de bomba, plena, la salsa. Que haga un despliegue boricua. El parrandeo. Quiero una extensión de la Navidad por allá. Estaría cool”, expresó Denisse Marrero a este medio.

“El álbum completo de ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’. Salsa para todo el mundo”, añadió por su parte Andrés Romero sobre lo que desea escuchar en el espectáculo del medio tiempo del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks de la NFL.

“Siento que va a haber sorpresas. Y también siento que en escenografía y en ‘performance’ va a romper, porque la última vez en el concierto nos dejó a todos con la boca abierta. La temática es Bad Bunny y todo el mundo sabe que Bad Bunny es de PR”, dijo Ramón Torres Pagán.

Es de esperarse que los artistas que se presentan en este show suban al escenario con invitados, en una presentación que tiene una duración promedio de 14 minutos. Entre los encuestados, nombres como Young Miko, Rauw Alejandro y Eladio Carrión fueron mencionados.

Sin embargo, otros prefieren ver únicamente a Benito Antonio Martínez Ocasio.

“Espero que solamente cante él, es lo que quiero ver. Y que lleve la casita, porque es algo de nosotros”, destacó Bernaliz Morales.

La casa construida en la parte posterior del área de arena del Coliseo de Puerto Rico, forma parte del segundo escenario de la residencia "No me quiero ir de aquí", de Bad Bunny. La casa del Choliseo se ha convertido en la más fotografiada y grabada en vídeo por los pasados meses, no solo es punto neurálgico en medio del espectáculo donde Bad Bunny canta desde su balcón y en su techo, sino que también sirve como una zona privada, donde se reúnen los invitados especiales en cada una de las funciones. El dueño de “La Casita” donde fue filmado el cortometraje demandó a Bad Bunny por presunto enriquecimiento injusto y reclamó $6 millones. Román Carrasco Delgado, de 84 años, alega que su propiedad ha sido explotada comercialmente sin una justa compensación y sin un contrato válido.
1 / 15 | "La Casita": lo que debes conocer de la famosa estructura usada en la residencia de Bad Bunny. La casa construida en la parte posterior del área de arena del Coliseo de Puerto Rico, forma parte del segundo escenario de la residencia "No me quiero ir de aquí", de Bad Bunny. - Ramon "Tonito" Zayas

El impacto emocional de esta presentación también resonó entre los entrevistados, quienes destacaron el orgullo que representa ver a uno de los suyos liderar un escenario con tanta relevancia a nivel mundial.

“Ahora mismo ese mucho es lo más grande que hay en este momento, en cuestión artística”, destacó Eduardo Rodríguez en cuanto a su impacto a nivel global.

“Me da el deseo de llorar de alegría y orgullo. Él es un genio. Orgullo boricua, yo espero que al público estadounidense en particular, y de la extrema derecha, le dé vergüenza. Él mismo dijo: ‘Yo soy americano’, cuando ganó los Grammy. Y yo sé que va a estar espectacular”, sostuvo conmovida Rafaela Ronnie Billini.

“Siento un orgullo espectacular. Él ya había cantado con Jennifer López y Shakira, pero que ahora se presente él solo, con lo que está pasando con los migrantes, que no dio gira por Estados Unidos y que ahora se presente en el evento más grande y esperado, es increíble”, finalizó Morales.

Para el público puertorriqueño, la presentación del Conejo Malo es mucho más que música: se trata de orgullo, identidad y representación cultural en momentos de incertidumbre. Un momento histórico en el que Puerto Rico espera hacerse nuevamente sentir ante el mundo.

Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. Rihanna tuvo a su cargo el espectáculo de Super Bowl en el 2023. El show duró 13:51 minutos. Los raperos estadounidenses Dr. Dre y Snoop Dogg durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVI en el 2022. La presentación ha sido de las más extensas con 14:41 minutos.
1 / 9 | Estos son los artistas que más han cantado en el "halftime" del Super Bowl . Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. - The Associated Press
