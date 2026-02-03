Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Casa Blanca dice que “es irónico” que Bad Bunny y otros artistas critiquen al ICE

Durante los Premios Grammy, múltiples personas criticaron las políticas migratorias del presidente Donald Trump y su administración

3 de febrero de 2026 - 5:15 PM

Las palabras de Bad Bunny y de otros artistas como la cantante Billie Eilish, quien también cargó contra las políticas migratorias del Gobierno de Trump, llegaron en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de las redadas masivas implementadas por la Administración y tras la muerte de dos manifestantes en Mineápolis por disparos de agentes federales. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió este martes contra artistas como el puertorriqueño Bad Bunny por sus críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la gala de los premios Grammy, y calificó como “irónico” el intento de “demonizar” a los agentes federales.

“Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, declaró Leavitt al ser preguntada por la prensa acerca de las declaraciones de Bad Bunny.

Durante su discurso en la ceremonia de los Grammy del pasado domingo, cuando ganó el premio a mejor álbum de música urbana, Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, condenó las acciones del ICE y las políticas migratorias de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, aseguró provocando la ovación de los asistentes.

Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | De la alfombra roja al escenario: así fue el paso de Bad Bunny por los Grammy. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss

Por su parte, Leavitt criticó que famosos de Hollywood guardaran silencio y no criticaran en su momento las medidas migratorias que llevó a cabo el expresidente Joe Biden (2021-2025), que a su juicio permitieron una ‘invasión de las fronteras del país", pero que sí carguen ahora contra los agentes del ICE.

“Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite”, dijo la portavoz, “pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo”.

Las palabras de Bad Bunny y de otros artistas como la cantante Billie Eilish, quien también cargó contra las políticas migratorias del Gobierno de Trump, llegaron en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de las redadas masivas implementadas por la Administración y tras la muerte de dos manifestantes en Mineápolis por disparos de agentes federales.

Varios asistentes a los premios posaron ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba ‘ICE Out’ (‘Fuera ICE’).

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
