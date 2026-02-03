Donald Trump exige $1,000 millones a Harvard mientras parece agravarse un prolongado enfrentamiento

El presidente Donald Trump está exigiendo un pago de mil millones de dólares a la Universidad de Harvard para poner fin a su prolongado enfrentamiento con el campus de la Ivy League, duplicando la cantidad que buscaba anteriormente mientras ambas partes parecen alejarse de llegar a un acuerdo.

El presidente subió la apuesta en las redes sociales el lunes por la noche, diciendo que Harvard se ha “comportado muy mal”. Dijo que la universidad debe pagar directamente al gobierno como parte de cualquier acuerdo -algo a lo que Harvard se ha opuesto- y que su administración no quiere tener “nada más que ver” con Harvard en el futuro.

Los comentarios de Trump sobre Truth Social se produjeron en respuesta a un informe del New York Times que afirmaba que el presidente había retirado su exigencia de un pago económico, rebajando el listón para un acuerdo. Trump negó que estuviera dando marcha atrás.

PUBLICIDAD

Los responsables de Harvard no hicieron comentarios inmediatamente.

El arrebato de Trump parece dejar a ambas partes firmemente atrincheradas en un conflicto que Trump dijo previamente que estaba llegando a su fin.

El pasado mes de junio, Trump dijo que faltaban pocos días para llegar a un acuerdo y que Harvard había actuado de forma “extremadamente apropiada” durante las negociaciones. Más tarde dijo que se estaba ultimando un acuerdo que obligaría a Harvard a destinar $500 millones a la creación de una “serie de escuelas de comercio” en lugar de un pago al Gobierno.

Ese acuerdo parece haberse venido abajo por completo. En su publicación en las redes sociales, Trump dijo que la propuesta de la escuela de comercio había sido rechazada porque era “enrevesada” y “totalmente inadecuada”.

Harvard ha sido durante mucho tiempo el principal objetivo de la campaña de Trump para poner en cintura a las universidades más prestigiosas del país. Sus funcionarios han recortado miles de millones de dólares en fondos federales de investigación de Harvard y han intentado impedir que matricule a estudiantes extranjeros después de que el campus rechazara una serie de demandas del gobierno el pasado abril.

La Casa Blanca ha dicho que está castigando a Harvard por tolerar prejuicios antijudíos en el campus.

En un par de demandas, Harvard dijo que estaba siendo injustamente penalizada por negarse a adoptar los puntos de vista de la administración. Un juez federal le dio la razón en diciembre, revocando los recortes de financiación y calificando de “cortina de humo” el argumento del antisemitismo.

PUBLICIDAD

La última escalada de Trump se produce mientras otras partes de su campaña de educación superior se tambalean.

El otoño pasado, la Casa Blanca invitó a nueve universidades a unirse a un “pacto” que ofrecía prioridad de financiación a cambio de adoptar la agenda de Trump. Ninguna de las universidades aceptó. En enero, la administración abandonó su defensa legal de un documento del Departamento de Educación que amenazaba con recortar la financiación de las escuelas por las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

Cuando tomó posesión de su segundo mandato, Trump se marcó como prioridad ir a por las universidades de élite que, según él, habían sido invadidas por el pensamiento liberal y el sesgo antijudío. Sus funcionarios han congelado enormes sumas de fondos de investigación, de los que las universidades han llegado a depender para la investigación científica y médica.