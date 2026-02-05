Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny es el artista más escuchado de Apple en China

La estrella boricua lidera la plataforma musical con el tema ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ en el país asiático

5 de febrero de 2026 - 9:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante Bad Bunny durante la residencia musical que hizo en Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Pekín- El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de Apple en China con el tema ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, que alcanzó el puesto número uno en ese mercado con una canción en español, según datos de la plataforma que reflejan la presencia del artista en el listado de más escuchados en el país asiático.

RELACIONADAS

El tema, incluido en su último álbum, alcanzó el primer puesto del ranking diario de Apple en China, donde el consumo musical suele concentrarse en producciones en mandarín, en el K-pop y en lanzamientos de artistas estadounidenses y europeos.

La posición lograda por Bad Bunny destaca por tratarse de una canción íntegramente en español en una lista general de escuchas.

De acuerdo con los registros de la plataforma, la canción superó en el ranking a lanzamientos recientes de artistas internacionales y locales que habitualmente lideran las listas en China, lo que refleja la capacidad del artista para situarse en mercados no hispanohablantes a través de plataformas digitales globales.

El liderazgo de Bad Bunny en la lista de Apple en China se produce en un momento de alta visibilidad internacional del artista.

El pasado 1 de febrero, su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ se alzó con el Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en el primer trabajo íntegramente en español en obtener ese galardón, además de sumar premios en categorías de música urbana y global.

En la ceremonia, el cantante aprovechó su discurso para lanzar críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

¡Orgullo boricua! Mira el emotivo discurso de la estrella boricua al alzarse con el premio de Álbum del Año.

Bad Bunny vuelve a situarse en el centro del debate público en Estados Unidos al confirmarse su participación en el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl LX.

El anuncio generó la reacción de sectores conservadores, que promovieron un concierto alternativo con artistas de country como “alternativa patriótica” al show del puertorriqueño, en un contexto de críticas del presidente Donald Trump y de figuras afines al movimiento conservador por el uso del español y el contenido político de sus intervenciones.

Bad BunnyChina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Entretenimiento
