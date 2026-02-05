Bad Bunny revela este jueves detalles de su presentación en el Super Bowl

SAN FRANCISCO- ¿Qué pueden esperar los espectadores de la esperada actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl?

Hasta ahora, todo lo que sabemos es que se espera que actúe únicamente en español, llevando la identidad latina al centro del acontecimiento televisivo más visto de Estados Unidos.

Pero Bad Bunny podría revelar más detalles el jueves en San Francisco cuando el ganador del Grammy hable antes del partido del domingo.

Zane Lowe y Ebro Darden, de Apple Music, entrevistarán a Bad Bunny y a los artistas que actúen antes del partido a partir de las 10:00 a.m. hora del Pacífico, del jueves. La superestrella puertorriqueña se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como “Un Verano Sin Ti” y “Debí Tirar Más Fotos”, que ganó el premio al Álbum del Áño en los Grammy el domingo por la noche. Es la primera vez que un álbum íntegramente en español se lleva a casa el máximo galardón.

El año pasado, la histórica residencia de Bad Bunny en Puerto Rico atrajo a más de medio millón de fans.

Apple Music emitirá la entrevista en su plataforma y en redes sociales como YouTube y Facebook.

La sesión de prensa previa al partido puede revelar algunos detalles sobre la actuación, pero los cabezas de cartel suelen guardar algunos secretos. Como Rihanna, que esperó hasta su actuación en la Super Bowl de 2023 para revelar que estaba embarazada de su segundo hijo.

El Super Bowl se celebrará el domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, con el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

¿Quién más actuará ?

El espectáculo previo al partido de la Super Bowl se abrirá con varios artistas destacados del norte de California: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

El himno nacional y “Lift Every Voice and Sing” serán interpretados por el artista sordo Fred Beam en lenguaje de signos americano. Julian Ortiz interpretará por señas “America the Beautiful”.

Antes del partido, Green Day tocará para celebrar el 60 aniversario de la Super Bowl. La banda, que tiene sus raíces en la zona de la bahía, planea “¡hacer ruido!”, según su vocalista Billie Joe Armstrong.