Vega Baja trasmitirá el Super Bowl desde la plaza pública en apoyo a Bad Bunny
En pantallas gigantes la ciudadanía podrá ver la presentación histórica del vegabajeño
2 de febrero de 2026 - 7:10 PM
El pueblo de Vega Baja está listo para apoyar a uno de sus hijos predilectos, Benito Antonio Martínez Ocasio, en lo que será su presentación histórica en la edición 60 del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show en San Francisco, California
Siendo Bad Bunny el primer artista latino cantando en español en el espectáculo del medio tiempo de este evento de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, en inglés) de Estados Unidos, el pueblo que lo vio criarse junto a sus padre, madre y dos hermanos, invita a toda la ciudadanía y a los visitantes a participar de un gran encuentro familiar este próximo domingo, 8 de febrero, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Plaza de Recreo José Francisco Náter.
Así lo destacó el alcalde del Municipio de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, a través de una comunicado, en el que aprovechó para felicitar al artista de 31 años por los recientes galardones obtenidos en la 68.ª edición de los Grammy y haber hecho historia.
Durante la actividad, se informó que el público podrá disfrutar de un ambiente festivo con Dj Bryan, artesanos, quioscos y entretenimiento, así como de la transmisión del espectáculo del Super Bowl en pantallas gigantes.
Además, el municipio pondrá a disposición del público las instalaciones del Cine Teatro Fénix, donde también se estará proyectando el Super Bowl.
El primer ejecutivo municipal destacó que estos reconocimientos confirman el impacto cultural y artístico del artista vegabajeño a nivel internacional, y reiteró que Vega Baja se honra en ver a uno de sus hijos triunfar en los escenarios más importantes del mundo, llevando siempre consigo sus raíces y su identidad puertorriqueña.
