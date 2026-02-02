Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vega Baja trasmitirá el Super Bowl desde la plaza pública en apoyo a Bad Bunny

En pantallas gigantes la ciudadanía podrá ver la presentación histórica del vegabajeño

2 de febrero de 2026 - 7:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny accepts the award for best música urbana album for "Debí Tirar Más Fotos" during the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)
El artista de 31 años durante la 68.ª edición de los Grammy, en los que hizo historia. (Chris Pizzello)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El pueblo de Vega Baja está listo para apoyar a uno de sus hijos predilectos, Benito Antonio Martínez Ocasio, en lo que será su presentación histórica en la edición 60 del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show en San Francisco, California

RELACIONADAS

Siendo Bad Bunny el primer artista latino cantando en español en el espectáculo del medio tiempo de este evento de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, en inglés) de Estados Unidos, el pueblo que lo vio criarse junto a sus padre, madre y dos hermanos, invita a toda la ciudadanía y a los visitantes a participar de un gran encuentro familiar este próximo domingo, 8 de febrero, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Plaza de Recreo José Francisco Náter.

Así lo destacó el alcalde del Municipio de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, a través de una comunicado, en el que aprovechó para felicitar al artista de 31 años por los recientes galardones obtenidos en la 68.ª edición de los Grammy y haber hecho historia.

Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | De la alfombra roja al escenario: así fue el paso de Bad Bunny por los Grammy. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss

Durante la actividad, se informó que el público podrá disfrutar de un ambiente festivo con Dj Bryan, artesanos, quioscos y entretenimiento, así como de la transmisión del espectáculo del Super Bowl en pantallas gigantes.

Además, el municipio pondrá a disposición del público las instalaciones del Cine Teatro Fénix, donde también se estará proyectando el Super Bowl.

El primer ejecutivo municipal destacó que estos reconocimientos confirman el impacto cultural y artístico del artista vegabajeño a nivel internacional, y reiteró que Vega Baja se honra en ver a uno de sus hijos triunfar en los escenarios más importantes del mundo, llevando siempre consigo sus raíces y su identidad puertorriqueña.

Lady Gaga interpreta "Abracadabra".Bad Bunny acepta el premio a Álbum del Año por “Debí Tirar Más Fotos”.Duff McKagan, de izquierda a derecha, Andrew Watt, Chad Smith, Post Malone y Slash interpretan “War Pigs” durante el tributo In Memoriam.
1 / 48 | En 48 fotos: los mejores momentos de los Grammy y lo más destacado de la moda. Lady Gaga interpreta "Abracadabra". - Chris Pizzello
Vega BajaBad BunnySuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
