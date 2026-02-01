Realizarán “Viewing Party” del Super Bowl exclusivo para Puerto Rico

Falta solo una semana para que se celebre uno de los momentos más esperados, cuando se haga historia con la presentación de Bad Bunny en la edición 60 del Super Bowl, siendo el primer artista latino cantando en español en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, en inglés) de Estados Unidos, programado para el 8 de febrero en el estado Levi’s de Santa Clara, California.

El público puertorriqueño ahora se mantiene a la expectativa, luego de que en la tarde del domingo se publicara en redes sociales acerca de lo que será un “Viewing Party” solo para Puerto Rico, a llevarse a cabo en San Juan, en la misma fecha del enfrentamiento entre los Patriots y los Seahawks, según anunciado.

A través de un portal oficial www.02-08-2026.com las personas podrán registarse, pero deberán esperar al próximo lunes, 2 de febrero a las 2:08 de la tarde. Y es que al acceder, de inmedito publica un mensaje que indica: “We’ll be live soon. Registration opens on February 2 at 02:08 PM”.

Desde que en septiembre pasado la noticia de su presentación fuera revelada a través de un videoclip publicado en las redes sociales de Benito Antonio Martínez Ocasio, grabado en la playa Puerto Nuevo en Vega Baja, su pueblo natal, ha sido motivo de orgullo y también de controversias.

Lo que sí muchos esperan es que Bad Bunny presente un espectáculo artístico que destacará la identidad y la cultura de Puerto Rico, ante millones de espectadores.

Cabe destacar que, en 2020,el Conejo Malo fue uno de los artistas invitados al espectáculo del medio tiempo en la presentación conjunta de Shakira y Jennifer López, donde también participó su colega, el reguetonero J Balvin.

Te incluimos aquí detalles adicionales sobre el Super Bowl:

¿Cómo se puede ver el Super Bowl?

El encuentro se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos. Mike Tirico será el narrador, con Cris Collinsworth como analista. Melissa Stark, Kaylee Hartung y el analista de reglas Terry McAulay también forman parte del equipo de transmisión.

¿A qué hora es el Super Bowl?

Comenzará aproximadamente a las 7:30 de la tarde el domingo 8 de febrero.

¿Quién es el favorito?

Los Seahawks son favoritos por 4.5 puntos, según BetMGM Sportsbook.

¿Cuáles son las opciones de streaming?

Algunas de las opciones de streaming incluyen Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, NFL+ y DirecTV.

¿Quién cantará el himno nacional en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.