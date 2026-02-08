Gobernador de California declara este domingo como el “Día de Bad Bunny”

A horas de que el puertorriqueño Bad Bunny haga historia con su presentación en el Super Bowl 60, el gobernador del California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el “Bad Bunny Day”, hoy, domingo 8 de febrero en el estado.

La declaración oficial del gobernador californiano se difundió a través de un mensaje en las redes sociales de Newsom previo a al partido entre los le ganaron a los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“Como muchas personas saben, soy un tremendo amante del ‘español’. Es un idioma hermoso hablado por muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de PuerRRRRRto Rico. Por eso estoy declarando mañana en California como el “Día de Bad Bunny”, expresó el gobernador californiano.

El mensaje también incluyó múltiples elogios a la estrella global que ganó el pasado 1 de febrero el máximo Grammy de mejor “Álbum del año”, convirtiéndose en el primer latino en lograrlo.

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

El gobernador de California describió a Bad Bunny como poseedor de una “voz hermosa” y de una “muy buena apariencia”. En un tono jocoso, Newsom aseguró que “todo el mundo está hablando de él”, e incluso añadió comentarios irónicos sobre figuras mediáticas y sobre sí mismo.

“¡Nos encanta Bad Bunny! Feliz Día de Bad Bunny, América. ¡Disfruten!!!“, puntualizó Newsom.

El Super Bowl se podrá ver hoy, domingo, desde las 7:30 p.m. en una transmisión de NBC y Telemundo en los Estados Unidos.

Bad Bunny liderará el medio tiempo con un histórico espectáculo que vaticina una audiencia millonaria.