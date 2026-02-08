Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobernador de California declara este domingo como el “Día de Bad Bunny”

Gavin Newsom destacó la fuerza del idioma español y aseguró ser un “fan” de Puerto Rico

8 de febrero de 2026 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gobernador de California, Gavin Newsom (Godofredo A. Vásquez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

A horas de que el puertorriqueño Bad Bunny haga historia con su presentación en el Super Bowl 60, el gobernador del California, Gavin Newsom, declaró oficialmente el “Bad Bunny Day”, hoy, domingo 8 de febrero en el estado.

La declaración oficial del gobernador californiano se difundió a través de un mensaje en las redes sociales de Newsom previo a al partido entre los le ganaron a los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Como muchas personas saben, soy un tremendo amante del ‘español’. Es un idioma hermoso hablado por muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de PuerRRRRRto Rico. Por eso estoy declarando mañana en California como el “Día de Bad Bunny”, expresó el gobernador californiano.

El mensaje también incluyó múltiples elogios a la estrella global que ganó el pasado 1 de febrero el máximo Grammy de mejor “Álbum del año”, convirtiéndose en el primer latino en lograrlo.

Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

El gobernador de California describió a Bad Bunny como poseedor de una “voz hermosa” y de una “muy buena apariencia”. En un tono jocoso, Newsom aseguró que “todo el mundo está hablando de él”, e incluso añadió comentarios irónicos sobre figuras mediáticas y sobre sí mismo.

¡Nos encanta Bad Bunny! Feliz Día de Bad Bunny, América. ¡Disfruten!!!“, puntualizó Newsom.

El Super Bowl se podrá ver hoy, domingo, desde las 7:30 p.m. en una transmisión de NBC y Telemundo en los Estados Unidos.

Bad Bunny liderará el medio tiempo con un histórico espectáculo que vaticina una audiencia millonaria.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | “Estoy emocionado por el show": Bad Bunny en la previa del Super Bowl XL. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
