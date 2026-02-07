Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Esto dice un sondeo: ¿Quién acompañará a Bad Bunny en el Super Bowl?

La encuesta se realizó entre más de 3,000 personas

7 de febrero de 2026 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | Esto dice un sondeo: ¿Quién acompañará a Bad Bunny en el Super Bowl?. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La rapera Cardi B es la artista invitada que más desean los aficionados de la NFL para acompañar a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, según una encuesta realizada por el portal Vegas Insider.

RELACIONADAS

El sondeo se realizó entre más de 3,000 seguidores del fútbol americano en Estados Unidos, y también posicionó la colaboración del puertorriqueño con la cantante de ascendencia dominicana “I Like It”, como el tema más deseado para la noche en la que se enfrentarán los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Cardi B acaparó el 33% de los votos como la opción preferida para compartir escenario con Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, seguido de Drake con el 21%, y Marc Anthony con 14%.

El top 5 lo completaron el español Enrique Iglesias, con 12.4 %, y el también puertorriqueño Daddy Yankee con el 11.7 %.

Otros artistas contemplados fueron la mexicano-estadounidense Becky G, quien obtuvo el 11.5 % de los votos; el colombiano J Balvin, que acumuló el 5.9 %; o la española Rosalía, que obtuvo el 3.9 % de los votos.

Bad Bunny, primer solista hispano en protagonizar un mediotiempo en el Super Bowl

A este tema le siguieron varias canciones del álbum “Un verano sin ti” (2022), como la colaboración con Rauw Alejandro “Party” (6.7 %), “Moscow Mule” (6.1 %) y “Tití Me Preguntó” (5,4 %), así como “Dakiti”, junto a Jhay Cortez, incluida en “El último tour del mundo”, con el 4.3 %.

El domingo 8 de febrero, Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer solista hispano en protagonizar un descanso del Super Bowl, el evento deportivo más importante de EE.UU. en el que ya había participado en 2020 como invitado especial del show de Shakira y Jennifer Lopez.

Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. Rihanna tuvo a su cargo el espectáculo de Super Bowl en el 2023. El show duró 13:51 minutos. Los raperos estadounidenses Dr. Dre y Snoop Dogg durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVI en el 2022. La presentación ha sido de las más extensas con 14:41 minutos.
1 / 9 | Estos son los artistas que más han cantado en el "halftime" del Super Bowl . Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. - The Associated Press

El cantante puertorriqueño sumará este logro al alcanzado el pasado domingo, cuando se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy estadounidense a álbum del año con un disco totalmente en español, por “Debí tirar más fotos”.

Su actuación se llevará a cabo en un contexto político tenso en Estados Unidos, marcado por la polarización social y el protagonismo del debate migratorio y cultural motivado por la dura campaña contra los migrantes del presidente Donald Trump.

Trump, que tenía previsto asistir, rechazó acudir al evento argumentando que no quería desplazarse tan lejos de la capital estadounidense y que no le gustaban los artistas escogidos, en referencia al puertorriqueño y la banda de rock Green Day, que también participará en el evento.

El afamado músico cubano Arturo Sandoval, ganador de diez premios Grammy formó parte de un espectáculo estelar de 1995 junto a Tony Bennett y Patti LaBelle, en una producción que se inspiró en la saga cinematográfica de Indiana Jones.(Archivo/ GFR Media)El maestro Gustavo Dudamel, de Venezuela, aportó la distinción académica al Super Bowl 50 en 2016. (AP Photo/Ronald Zak)Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, encabezará el evento el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un escenario que se convertirá en el epicentro de la cultura latina bajo la mirada de millones de espectadores.
1 / 15 | Todos los latinos que se han presentado en el Halftime Show del Super Bowl . El afamado músico cubano Arturo Sandoval, ganador de diez premios Grammy formó parte de un espectáculo estelar de 1995 junto a Tony Bennett y Patti LaBelle, en una producción que se inspiró en la saga cinematográfica de Indiana Jones.(Archivo/ GFR Media)
Tags
Bad BunnySuper BowlCardi B
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 7 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: