Bad Bunny a solo días del Super Bowl: “Sé que el mundo va a estar feliz este domingo”

Elementos boricuas, mucha alegría y varias sorpresas serán parte de los componentes principales que estarán presentes en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que protagonizará el puertorriqueño Bad Bunny este próximo domingo.

En una conferencia de prensa realizada en el Moscone Center de San Francisco, la superestrella de la música habló de sus sensaciones a solo cuatro días de que se lleve a cabo el Apple Music Half Time Show. Esta es una de las transmisiones de televisión con mayor alcance y visibilidad global en el mundo del entretenimiento y los deportes.

“Para ser honesto, ahora mismo no sé ni cómo me siento. Son muchas emociones a la vez. Todavía estoy en medio de mi gira y apenas la semana pasada estuve en los Grammy. Todo eso significa que he estado trabajando sin parar hasta llegar a este ‘show’”, indicó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, quien estuvo acompañado durante la conferencia por los presentadores de Apple Music Radio, Zane Lowe y Ebro Darden. “Me siento muy feliz, aunque a veces me vean serio, es solo que estoy procesando todo un día a la vez. Estoy emocionado por esta presentación, pero sobre todo por mi gente, mi familia, mis amigos y por la cultura. Eso es lo que hace que este show sea tan especial”.

El artista puertorriqueño se presentó a la conferencia de prensa luciendo un estilo monocromático en tonos grises, que incluyó un ‘beanie’, un abrigo de piel sintética voluminoso y un traje con rayas. Durante el intercambio de preguntas y respuestas en inglés, lució un poco tenso, aunque trató de bajar el nerviosismo hablando despacio y bromeando de vez en cuando.

Al ser preguntado sobre cómo se ha preparado para el espectáculo, Bad Bunny reveló que estaba manejándolo todo con total normalidad. “He intentado tomármelo con calma. Me levanto, desayuno, me tomo mi café e intento no sobrepensar las cosas. Aunque anoche no pude dormir de tanto pensar en el domingo, pero trato de verlo como 13 minutos haciendo algo que me encanta”, destacó el cantautor criado en Vega Baja. “Estoy intentando disfrutar el momento sin ponerme tanta presión. Tengo un gran equipo trabajando conmigo para que esta experiencia sea increíble”.

La superestrella puertorriqueña es uno de los artistas más escuchados del mundo gracias a álbumes como “Un verano sin ti” y “Debí tirar más fotos”, que ganó hace unos días tres premios Grammy anglosajones , incluyendo el de Álbum del Año, siendo la primera vez en la historia que un álbum íntegramente en español se lleva el máximo galardón. Además de eso, Bad Bunny ganó cinco premios Latin Grammy en noviembre de 2025 por este mismo álbum. En total, el puertorriqueño ha ganado 17 Latin Grammy y 6 Grammy anglosajones.

Al hablar del álbum “Debí tirar más fotos”, el intérprete de música urbana indicó que siempre le tendrá un cariño muy especial a este proyecto por todo lo que le ha dado. “Al hacer el álbum, quería conectar con mi gente y conmigo mismo. Al final, el mundo me dio mucho amor de vuelta”, confesó el autor de temas como “NuevaYol”, “Baile inolvidable” y “Café con ron”. “Traer ese sentimiento a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca imaginé. Siempre hay que estar orgulloso de quién eres y de dónde vienes, pero sin dejar que eso te limite. Sé de dónde vengo, pero también sé a dónde puedo llegar”.

De hecho, afirmó que “el tiempo de Dios es perfecto” en relación al éxito de “DTMF”, después de su álbum “Un Verano Sin Ti”.

Segunda ocasión en un Super Bowl

Esta será la segunda vez que Bad Bunny estará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ya que estuvo presente en 2020, acompañando a Shakira y Jennifer López. A pesar de que ya había estado en este escenario tan importante hace seis años, no se había puesto como meta regresar. “No soy de los que dicen ‘quiero volver ahí’, aunque mi equipo siempre tuvo fe en que pasaría. Mi mayor placer es crear, disfrutar el proceso y conectar con la gente”, añadió Bad Bunny, quien no quiso revelar si habrá sorpresas e invitados especiales durante el espectáculo. “Sabes que no te voy a decir nada de eso. Mis invitados serán mi familia, mis amigos y toda la comunidad latina que me apoya. Sé que el mundo va a estar feliz este domingo, van a bailar y a pasarla bien”.

El Super Bowl se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m. hora de Puerto Rico, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. En la isla, el partido y el espectáculo de medio tiempo se verán por Telemundo Puerto Rico, NBC y Peacock, para los que tengan cuenta.

En una primicia histórica, el espectáculo del medio tiempo incluirá un programa multilingüe de lenguaje de signos puertorriqueño, dirigido por la intérprete Celimar Rivera Cosme.

¿Quién más cantará en el Super Bowl?

El espectáculo previo al partido de la Super Bowl se abrirá con varios artistas destacados del norte de California: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

El himno nacional y “Lift Every Voice and Sing” serán interpretados por el artista sordo Fred Beam en lenguaje de signos americano, mientras que el puertorriqueño Julián Ortiz interpretará por señas “America the Beautiful”.