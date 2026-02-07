Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Con el “halftime” más latino, el Super Bowl convertiría a Bad Bunny en la jugada más rentable de la música

El artista protagoniza la operación financiera más lucrativa del entretenimiento

7 de febrero de 2026 - 9:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gente sentada junto a un cartel del cantante Bad Bunny, protagonista del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que se disputa este domingo. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO (JOHN G. MABANGLO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bad Bunny cobrará cero dólares por el medio tiempo del Super Bowl LX, pero con el “efecto post-show” su catálogo podría dispararse a los 1.7 millones de dólares semanales y batir los récords de Rihanna y Kendrick Lamar ante una audiencia récord que prevé superar los 130 millones de espectadores. Es la operación financiera más rentable de la industria musical global.

Aunque la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés) se limita a financiar una parte de la producción del descanso, que en los últimos años ha rondado entre los 10 y los 20 millones de dólares, la exposición global de la cita transforma cada segundo en pantalla de Bad Bunny en un multiplicador de riqueza sin precedentes.

El repertorio de la estrella puertorriqueña ya factura unos 788,500 dólares semanales solo en el mercado estadounidense, según estimaciones de Billboard basadas en datos de Luminate, unas cifras que, tras su paso por el escenario del Super Bowl, podrían escalar hasta los 1.7 millones de dólares a la semana.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | “Estoy emocionado por el show": Bad Bunny en la previa del Super Bowl XL. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press

Estos astronómicos números responden a una aceleración agresiva de una tendencia histórica de la NFL que experimentan todos los artistas que encabezan el espectáculo del Super Bowl.

Si bien el promedio de la industria registra un aumento del 60% en las ganancias del repertorio durante la segunda semana posterior al juego, las métricas de Bad Bunny sitúan este repunte en un 115%, un nivel nunca antes visto que pulveriza los estándares habituales y supera el impacto de cualquier predecesor anglo.

Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. Rihanna tuvo a su cargo el espectáculo de Super Bowl en el 2023. El show duró 13:51 minutos. Los raperos estadounidenses Dr. Dre y Snoop Dogg durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVI en el 2022. La presentación ha sido de las más extensas con 14:41 minutos.
1 / 9 | Estos son los artistas que más han cantado en el "halftime" del Super Bowl . Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. - The Associated Press

Apple Music, el mayor inversionista de la marca Bad Bunny

Detrás de este despliegue se encuentra Apple Music con un patrocinio que rondaría los 50 millones de dólares y que no hace más que revalorizar la marca personal del artista puertorriqueño.

Su estrategia busca capturar el mercado de mayor crecimiento en el sector digital: el consumidor latino. Para la tecnológica, Bad Bunny no es solo un artista, sino el ‘caballo de Troya’ para arrebatar suscriptores a la competencia en el continente americano.

Y es que el ascenso meteórico del “Conejo Malo” se debe en parte a los datos de Spotify, en los que se ha coronado como el Artista Global Top de la plataforma por cuarta vez consecutiva, con 19,800 millones de reproducciones en 2025.

También se alzó con el premio de la plataforma al mejor álbum mundial de 2025 con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, su sexto álbum de estudio, que funciona como una oda nostálgica y emocional a su Puerto Rico natal y cuyas canciones, como “BAILE INoLVIDABLE”, “DTMF” o “NUEVAYoL”, formen parte del carrusel de canciones que protagonicen el descanso del Super Bowl.

Bad Bunny se consagra además como el décimo artista mundial mejor pagado de la industria con un patrimonio de 66 millones de dólares en 2025, según Forbes. Gran parte de este músculo financiero proviene de los más de 30 conciertos que realizó en 2025 como parte de su exitosa residencia en Puerto Rico y que sirvieron de antesala para la gira mundial en la que se encuentra inmerso.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Billboard del logro de Bad Bunny en Miami.
1 / 31 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

El Super Bowl más latino de la historia

Lo que hace de su estrategia aún más disruptiva es la exclusión de Estados Unidos de su tour en protesta por las políticas migratorias y el temor a las redadas del temeroso Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Esta decisión convierte su paso por el Levi ‘s Stadium de Santa Clara (California) del próximo domingo en su única aparición en suelo americano en 2026, elevando la expectación a un nivel de evento histórico.

La elección de Bad Bunny como representante del descanso no ha estado exenta de críticas entre las filas republicanas y conservadoras de la esfera política, que reprochan que su música sea en español. Él también ha mostrado su desacuerdo ante lo que está pasando en EE.UU. en un poderoso discurso en los Grammy el pasado domingo: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | De la alfombra roja al escenario: así fue el paso de Bad Bunny por los Grammy. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no asistirá al Super Bowl de este año por estar en contra del cantante. “Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, afirmó.

Aunque otros artistas latinos han pisado el escenario antes que él, como Shakira, Enrique Iglesias y Jennifer López, lo que hará único el espectáculo que promete Benito Martínez Ocasio es que será el primer latino en encabezar el descanso, defendiendo ante el mercado anglo una colección de temas íntegramente en español.

Bad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
