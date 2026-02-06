Lo que se conoce del exclusivo “viewing party” de Bad Bunny en Puerto Rico
6 de febrero de 2026 - 3:23 PM
Un exclusivo “viewing party” se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en Puerto Rico para disfrutar, en pantalla gigante, de la esperada presentación de Bad Bunny durante el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl. El evento, de acceso gratuito pero con cupos limitados, se llevará a cabo al aire libre y está programado desde las 5:30 p.m. hasta la medianoche.
Los detalles que se han revelado sobre el evento han sido muy escuetos, más allá de que será solo por invitaciones a personas seleccionadas de forma aleatoria a través de un proceso de solicitudes por internet. Una hoja de información enviada a las personas que lograron acceso estipula solo una serie de preguntas y respuestas generales sobre el evento.
Por razones organizativas y de seguridad, la ubicación exacta no será divulgada con antelación. Esta será comunicada vía correo electrónico el mismo día del evento únicamente a las personas que hayan confirmado su asistencia. El check-in estará disponible entre las 5:30 p.m. y las 8:00 p.m., aunque los participantes podrán llegar más tarde o retirarse antes de que finalice la actividad. Aunque la localidad no se ha revelado, varios montajes en el Parque del Tercer Milenio en la isleta de San Juan parecen indicar que este será el “venue”, pues días antes varios trabajadores fueron vistos en la zona con vestimenta alusiva a Bad Bunny.
Cada persona ganadora recibirá dos boletos nominativos e intransferibles: uno para sí y otro para un acompañante. Al menos uno de los asistentes deberá tener 21 años o más. El acceso estará sujeto a la presentación de una identificación válida y a un control de seguridad que prohibirá el ingreso de armas, sustancias ilegales, drones, equipos profesionales de grabación, alimentos o bebidas del exterior, entre otros artículos.
Dentro del recinto habrá comida y bebidas disponibles para la venta, incluyendo opciones vegetarianas. El espacio será accesible para personas con movilidad reducida y contará con baños accesibles conforme a la normativa vigente.
En caso de condiciones meteorológicas adversas u otros imprevistos que comprometan la seguridad, el evento podrá ser modificado o cancelado, situación que será notificada a los participantes por correo electrónico. La organización también advierte que el evento podrá ser fotografiado o grabado con fines de comunicación institucional. Además, durante el día del evento, habrá mesas de información disponibles para orientar a los asistentes.
El encuentro se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos. Mike Tirico será el narrador, con Cris Collinsworth como analista. Melissa Stark, Kaylee Hartung y el analista de reglas Terry McAulay también forman parte del equipo de transmisión.
Comenzará aproximadamente a las 7:30 de la tarde el domingo 8 de febrero.
Los Seahawks son favoritos por 4.5 puntos, según BetMGM Sportsbook.
Algunas de las opciones de streaming incluyen Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, NFL+ y DirecTV.
El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.
