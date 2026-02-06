Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo que se conoce del exclusivo “viewing party” de Bad Bunny en Puerto Rico

La localización oficial del evento aún no ha sido revelada

6 de febrero de 2026 - 3:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Área de montaje de pantalla donde sería la actividad convocada de forma exclusiva. (Ramon "Tonito" Zayas)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Un exclusivo “viewing party” se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en Puerto Rico para disfrutar, en pantalla gigante, de la esperada presentación de Bad Bunny durante el espectáculo de mediotiempo del Super Bowl. El evento, de acceso gratuito pero con cupos limitados, se llevará a cabo al aire libre y está programado desde las 5:30 p.m. hasta la medianoche.

RELACIONADAS

Los detalles que se han revelado sobre el evento han sido muy escuetos, más allá de que será solo por invitaciones a personas seleccionadas de forma aleatoria a través de un proceso de solicitudes por internet. Una hoja de información enviada a las personas que lograron acceso estipula solo una serie de preguntas y respuestas generales sobre el evento.

Por razones organizativas y de seguridad, la ubicación exacta no será divulgada con antelación. Esta será comunicada vía correo electrónico el mismo día del evento únicamente a las personas que hayan confirmado su asistencia. El check-in estará disponible entre las 5:30 p.m. y las 8:00 p.m., aunque los participantes podrán llegar más tarde o retirarse antes de que finalice la actividad. Aunque la localidad no se ha revelado, varios montajes en el Parque del Tercer Milenio en la isleta de San Juan parecen indicar que este será el “venue”, pues días antes varios trabajadores fueron vistos en la zona con vestimenta alusiva a Bad Bunny.

Montaje de unas pantallas para el “viewing party” para ver el espectáculo de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl.
Montaje de unas pantallas para el “viewing party” para ver el espectáculo de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl. (Ramon "Tonito" Zayas)

Cada persona ganadora recibirá dos boletos nominativos e intransferibles: uno para sí y otro para un acompañante. Al menos uno de los asistentes deberá tener 21 años o más. El acceso estará sujeto a la presentación de una identificación válida y a un control de seguridad que prohibirá el ingreso de armas, sustancias ilegales, drones, equipos profesionales de grabación, alimentos o bebidas del exterior, entre otros artículos.

Dentro del recinto habrá comida y bebidas disponibles para la venta, incluyendo opciones vegetarianas. El espacio será accesible para personas con movilidad reducida y contará con baños accesibles conforme a la normativa vigente.

En caso de condiciones meteorológicas adversas u otros imprevistos que comprometan la seguridad, el evento podrá ser modificado o cancelado, situación que será notificada a los participantes por correo electrónico. La organización también advierte que el evento podrá ser fotografiado o grabado con fines de comunicación institucional. Además, durante el día del evento, habrá mesas de información disponibles para orientar a los asistentes.

¿No tienes acceso a este “viewing party”? Aquí te dejamos saber otras opciones para ver el juego y el espectáculo musical, alrededor de la Isla.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | “Estoy emocionado por el show": Bad Bunny en la previa del Super Bowl XL. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press

Además, te incluimos aquí detalles adicionales sobre el Super Bowl:

¿Cómo se puede ver el Super Bowl?

El encuentro se transmitirá por NBC y Telemundo en los Estados Unidos. Mike Tirico será el narrador, con Cris Collinsworth como analista. Melissa Stark, Kaylee Hartung y el analista de reglas Terry McAulay también forman parte del equipo de transmisión.

¿A qué hora es el Super Bowl?

Comenzará aproximadamente a las 7:30 de la tarde el domingo 8 de febrero.

¿Quién es el favorito?

Los Seahawks son favoritos por 4.5 puntos, según BetMGM Sportsbook.

¿Cuáles son las opciones de streaming?

Algunas de las opciones de streaming incluyen Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV, NFL+ y DirecTV.

¿Quién cantará el himno nacional en el Super Bowl?

El espectáculo previo al Super Bowl comenzará con un trío de destacados intérpretes: Charlie Puth subirá al escenario para cantar el himno nacional, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful” y Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. Rihanna tuvo a su cargo el espectáculo de Super Bowl en el 2023. El show duró 13:51 minutos. Los raperos estadounidenses Dr. Dre y Snoop Dogg durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVI en el 2022. La presentación ha sido de las más extensas con 14:41 minutos.
1 / 9 | Estos son los artistas que más han cantado en el "halftime" del Super Bowl . Shakira y Jennifer López se presentaron juntas en el 2020 en el Halftime del Super Bowl con duración de 14:21 minutos. - The Associated Press
Bad BunnySuper BowlSan JuanMúsica caribeña
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
