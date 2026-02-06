Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un curioso concurso de imitadores de Bad Bunny en San Francisco atrae a cientos de fans

Cientos de personas llegaron para participar y ver a los dobles del cantante boricua

6 de febrero de 2026 - 8:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El intérprete de Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Bad Bunny habla durante una conferencia de prensa, el jueves 5 de febrero de 2026, en San Francisco antes del partido de fútbol americano Super Bowl 60 de la NFL entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SAN FRANCISCO - Un concurso de imitaciones de Bad Bunny en un restaurante de San Francisco se convirtió en una fiesta callejera después de que cientos de fans de la superestrella mundial se presentaran para animar a sus dobles y cantar al ritmo de su música antes de su espectáculo del descanso de la Super Bowl este fin de semana.

RELACIONADAS

Más de 30 concursantes de todo el Área de la Bahía, entre los que había hombres con el pelo rizado y apretado, mujeres con pelucas y vello facial postizo y un niño de guardería con sombrero de fieltro, camiseta blanca de tirantes y pajarita, compitieron por un premio de 100 dólares en un abarrotado restaurante mexicano del barrio de la Misión.

Canalizaron al cantante puertorriqueño de 31 años a través de algunos de sus looks característicos, poniéndose sombreros de paja conocidos como “pava” y tradicionalmente usados por los campesinos puertorriqueños, o un sombrero de aviador de piel de oveja como el que el artista ha llevado en ocasiones desde el lanzamiento de su álbum 2025, “Debi Tirar Más Fotos. El domingo ganó el premio al álbum del año en los Grammy.

Adam Fox, de 24 años, y su amigo Alejandro Kurt, de 23, viajaron desde Belmont, una ciudad a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de San Francisco, después de que a ambos hombres, de pelo oscuro rizado y vello facial oscuro, les dijeran que se parecían a Bad Bunny.

Fox, un aspirante a actor que llevaba traje, pajarita y gafas de sol oscuras, dijo que es fan de la música de Bad Bunny aunque no habla español.

Su música “es como el arte. No hace falta entenderla del todo. Simplemente puede ser algo hermoso”, afirma Fox.

Los concursantes imitaron el “perreo”, o twerking, de Bad Bunny y repitieron sus críticas a la campaña de deportación masiva de la administración Trump.

Pero la música del artista siguió siendo el centro del concurso de imitadores organizado por Mission Loteria, un grupo que promueve los negocios latinos. La gente salió a la calle, donde un DJ tocó los temas más queridos de Bad Bunny y algunos disfrazados de sapo concho puertorriqueño, una especie en peligro de extinción que aparece en uno de sus vídeos musicales, bailaron con los concursantes.

Pamela Guo, de 33 años, viajó desde San José para participar en el concurso vestida con una gorra de aviador, pantalones cortos y una chaqueta deportiva. Guo, que llevaba la barba pintada, dijo que es tan fan del cantante que viajó a Ciudad de México para verlo en concierto.

“Me encanta perrear y bailar, así que me encanta ese aspecto de su música”, dijo, añadiendo que su último álbum tiene letras más profundas que le hablan a ella porque hablan de nuestra humanidad compartida.

El gran premio fue para Abdul Ramírez Arroyave, un imitador profesional de Bad Bunny, de Colombia, que iba vestido con camisa roja y sombrero de paja sobre una peluca de pelo rizado y apretado.

Cuando se le pidió que dijera unas palabras tras su victoria, dijo “gracias por todo” y luego rompió a cantar con el público “Debi tirar mas fotos” de Bad Bunny.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | “Estoy emocionado por el show": Bad Bunny en la previa del Super Bowl XL. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Bad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: