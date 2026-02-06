Un curioso concurso de imitadores de Bad Bunny en San Francisco atrae a cientos de fans

SAN FRANCISCO - Un concurso de imitaciones de Bad Bunny en un restaurante de San Francisco se convirtió en una fiesta callejera después de que cientos de fans de la superestrella mundial se presentaran para animar a sus dobles y cantar al ritmo de su música antes de su espectáculo del descanso de la Super Bowl este fin de semana.

Más de 30 concursantes de todo el Área de la Bahía, entre los que había hombres con el pelo rizado y apretado, mujeres con pelucas y vello facial postizo y un niño de guardería con sombrero de fieltro, camiseta blanca de tirantes y pajarita, compitieron por un premio de 100 dólares en un abarrotado restaurante mexicano del barrio de la Misión.

Canalizaron al cantante puertorriqueño de 31 años a través de algunos de sus looks característicos, poniéndose sombreros de paja conocidos como “pava” y tradicionalmente usados por los campesinos puertorriqueños, o un sombrero de aviador de piel de oveja como el que el artista ha llevado en ocasiones desde el lanzamiento de su álbum 2025, “Debi Tirar Más Fotos. El domingo ganó el premio al álbum del año en los Grammy.

Adam Fox, de 24 años, y su amigo Alejandro Kurt, de 23, viajaron desde Belmont, una ciudad a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de San Francisco, después de que a ambos hombres, de pelo oscuro rizado y vello facial oscuro, les dijeran que se parecían a Bad Bunny.

Fox, un aspirante a actor que llevaba traje, pajarita y gafas de sol oscuras, dijo que es fan de la música de Bad Bunny aunque no habla español.

Su música “es como el arte. No hace falta entenderla del todo. Simplemente puede ser algo hermoso”, afirma Fox.

Los concursantes imitaron el “perreo”, o twerking, de Bad Bunny y repitieron sus críticas a la campaña de deportación masiva de la administración Trump.

Pero la música del artista siguió siendo el centro del concurso de imitadores organizado por Mission Loteria, un grupo que promueve los negocios latinos. La gente salió a la calle, donde un DJ tocó los temas más queridos de Bad Bunny y algunos disfrazados de sapo concho puertorriqueño, una especie en peligro de extinción que aparece en uno de sus vídeos musicales, bailaron con los concursantes.

Pamela Guo, de 33 años, viajó desde San José para participar en el concurso vestida con una gorra de aviador, pantalones cortos y una chaqueta deportiva. Guo, que llevaba la barba pintada, dijo que es tan fan del cantante que viajó a Ciudad de México para verlo en concierto.

“Me encanta perrear y bailar, así que me encanta ese aspecto de su música”, dijo, añadiendo que su último álbum tiene letras más profundas que le hablan a ella porque hablan de nuestra humanidad compartida.

El gran premio fue para Abdul Ramírez Arroyave, un imitador profesional de Bad Bunny, de Colombia, que iba vestido con camisa roja y sombrero de paja sobre una peluca de pelo rizado y apretado.

Cuando se le pidió que dijera unas palabras tras su victoria, dijo “gracias por todo” y luego rompió a cantar con el público “Debi tirar mas fotos” de Bad Bunny.

