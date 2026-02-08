¿Qué dijo Lynda Carter sobre Bad Bunny?

La eterna Mujer Maravilla, la actriz Lynda Carter es una de las millones de personas que estará hoy, domingo, frente a la pantalla para ser testigo del espectáculo de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl en California.

El Levi’s Stadium de Santa Clara en California será el escenario del partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra y del show del primer latino en presentar un espectáculo completamente en español. Bad Bunny estuvo en el 2020 en el Super Bowl como invitado especial de Shakira y Jennifer López, ambas latinas ofrecieron el espectáculo en inglés.

La icónica mujer maravilla reveló ser una fan de la voz de “Baile inolvidable” y lo dejó bien claro en un mensaje que compartió en las redes sociales.

“Su nombre artístico es Bad Bunny. Su nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Es un guapo ciudadano estadounidense de 31 años. No se equivoquen. 1917: La Ley Jones otorga la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños. ¡Voy a estar viéndolo… soy súper fan!“, aseguró Carter.

Este año se vislumbra que la audiencia del Super Bowl incremente y supere los 130 millones de espectadores, con la participación de Bad Bunny ya que provocaría que millones de latinos observen el espectáculo del medio tiempo. Bad Bunny adelantó que “van a bailar y a pasarla bien”.

“Mis invitados serán mi familia, mis amigos y toda la comunidad latina que me apoya. Sé que el mundo va a estar feliz este domingo, van a bailar y a pasarla bien”, dijo el artista en la conferencia de prensa de Moscone Center de San Francisco.

El Super Bowl se celebra esta noche a las 7:30 p.m. hora de Puerto Rico, en el Levi’s Stadium de Santa Clara. En la isla, el partido y el espectáculo de medio tiempo se verán por Telemundo Puerto Rico, NBC y Peacock, para los que tengan cuenta.