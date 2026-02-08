Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué dijo Lynda Carter sobre Bad Bunny?

La Mujer Maravilla le dedicó un mensaje a la estrella global previo a su actuación en el Super Bowl

8 de febrero de 2026 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lynda Carter. (Jordan Strauss / Invision / AP)
La actriz Lynda Carter. (Jordan Strauss / Invision / AP)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La eterna Mujer Maravilla, la actriz Lynda Carter es una de las millones de personas que estará hoy, domingo, frente a la pantalla para ser testigo del espectáculo de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl en California.

RELACIONADAS

El Levi’s Stadium de Santa Clara en California será el escenario del partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra y del show del primer latino en presentar un espectáculo completamente en español. Bad Bunny estuvo en el 2020 en el Super Bowl como invitado especial de Shakira y Jennifer López, ambas latinas ofrecieron el espectáculo en inglés.

La icónica mujer maravilla reveló ser una fan de la voz de “Baile inolvidable” y lo dejó bien claro en un mensaje que compartió en las redes sociales.

“Su nombre artístico es Bad Bunny. Su nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Es un guapo ciudadano estadounidense de 31 años. No se equivoquen. 1917: La Ley Jones otorga la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños. ¡Voy a estar viéndolo… soy súper fan!“, aseguró Carter.

Este año se vislumbra que la audiencia del Super Bowl incremente y supere los 130 millones de espectadores, con la participación de Bad Bunny ya que provocaría que millones de latinos observen el espectáculo del medio tiempo. Bad Bunny adelantó que “van a bailar y a pasarla bien”.

“Mis invitados serán mi familia, mis amigos y toda la comunidad latina que me apoya. Sé que el mundo va a estar feliz este domingo, van a bailar y a pasarla bien”, dijo el artista en la conferencia de prensa de Moscone Center de San Francisco.

El Super Bowl se celebra esta noche a las 7:30 p.m. hora de Puerto Rico, en el Levi’s Stadium de Santa Clara. En la isla, el partido y el espectáculo de medio tiempo se verán por Telemundo Puerto Rico, NBC y Peacock, para los que tengan cuenta.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | “Estoy emocionado por el show": Bad Bunny en la previa del Super Bowl XL. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press
Tags
Bad BunnySuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: