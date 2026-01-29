Opinión
Shakira hace historia con la gira más taquillera de la música latina

La cantante colombiana superó el récord de Luis Miguel con “Las mujeres ya no lloran World Tour”

29 de enero de 2026 - 5:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shakira vendió 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante colombiana Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar $421.6 millones por "Las mujeres ya no lloran World Tour", con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel, reportó este jueves el medio especializado Billboard.

La intérprete de Barranquilla vendió 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos, según datos que obtuvo Billboard Boxscore, con lo que superó las 2.9 millones de entradas por $409.5 millones que había conseguido el “Luis Miguel Tour 23-24″.

De hecho, la artista obtuvo el récord desde su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires el 11 de diciembre pasado, cuando ya había alcanzado los $410.3 millones en ingresos, acotó el reporte.

Shakira también superó los ingresos del “tour” de Bad Bunny en 2022, cuando el puertorriqueño recaudó $314.1 millones el vender 1.9 millones de entradas, seguido por Karol G, quien ingresó $313.3 millones por 2.3 millones de boletos en su gira “Mañana será bonito” de 2023 a 2024.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un “show” en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un último espectáculo en Latinoamérica que será en Ciudad de México el 27 de febrero.

“Las mujeres ya no lloran World Tour’ ha sido la gira más exitosa de Shakira, quien a lo largo de su carrera ha vendido 4.9 millones de entradas en 206 espectáculos con ingresos por $529.7 millones, según el medio especializado en la industria musical.

ShakiraConciertosGuinness World RecordsLuis Miguel
