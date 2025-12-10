Shakira sorprende al cantar por primera vez con sus hijos ante más de 50,000 personas en Argentina

La artista sorprendió al invitar a Milán y Sasha a interpretar el tema en su segundo show en Buenos Aires.

La noche del martes, el público que se dio cita a la segunda función del concierto de la cantante Shakira en Buenos Aires como parte de su histórica Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025, donde vivió un momento muy especial.

La cantautora colombiana subió al escenario junto a sus hijos, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, para interpretar por primera vez en directo la canción "Acróstico", que en 2023 fue grabada por este trío.

El memorable momento tuvo lugar ante más de 50,000 personas en el estadio Vélez Sarsfield.

Los pequeños, producto de su relación con el futbolista español Gerard Piqué, acompañaron a su madre en una actuación que estuvo cargada de emoción y que causó furor en el público.

“Acróstico” fue el tema que escribió la cantante natural de Barranquilla poco después de su separación de Piqué y que dedica a sus hijos. En aquel momento, Shakira había explicado a través de sus redes sociales que sus hijos le pidieron formar parte de esta interpretación.

“Ambos (Milan y Sasha) han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música adentro”, explicó.

Como parte de la gira, la artista se prepara para dos presentaciones en Córdoba, Argentina, seguidas por tres en Miami a finales de diciembre, para continuar una gira que sigue rompiendo récords y conquistando al público alrededor del mundo.