Suscriptores
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shakira sorprende al cantar por primera vez con sus hijos ante más de 50,000 personas en Argentina

Milan y Sasha se dejaron ver junto a su mamá en el concierto que ofreció como parte de su gira mundial

10 de diciembre de 2025 - 1:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Conmovedor momento: Shakira canta “Acróstico” por primera vez en vivo junto a sus hijos

Conmovedor momento: Shakira canta “Acróstico” por primera vez en vivo junto a sus hijos

La artista sorprendió al invitar a Milán y Sasha a interpretar el tema en su segundo show en Buenos Aires.

Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La noche del martes, el público que se dio cita a la segunda función del concierto de la cantante Shakira en Buenos Aires como parte de su histórica Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025, donde vivió un momento muy especial.



La cantautora colombiana subió al escenario junto a sus hijos, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, para interpretar por primera vez en directo la canción "Acróstico", que en 2023 fue grabada por este trío.

El memorable momento tuvo lugar ante más de 50,000 personas en el estadio Vélez Sarsfield.

Los pequeños, producto de su relación con el futbolista español Gerard Piqué, acompañaron a su madre en una actuación que estuvo cargada de emoción y que causó furor en el público.

“Acróstico” fue el tema que escribió la cantante natural de Barranquilla poco después de su separación de Piqué y que dedica a sus hijos. En aquel momento, Shakira había explicado a través de sus redes sociales que sus hijos le pidieron formar parte de esta interpretación.

“Ambos (Milan y Sasha) han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música adentro”, explicó.

Como parte de la gira, la artista se prepara para dos presentaciones en Córdoba, Argentina, seguidas por tres en Miami a finales de diciembre, para continuar una gira que sigue rompiendo récords y conquistando al público alrededor del mundo.



Shakira Conciertos Buenos Aires Argentina
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
