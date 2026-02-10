Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shakira sufre aparatosa caída en pleno escenario

Esto fue lo que ocurrió durante su gira de conciertos

10 de febrero de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto

Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto

La estrella colombiana colapsó mientras cantaba uno de sus grandes éxitos.

Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La gira “Las mujeres ya no lloran” de Shakira tuvo un momento inesperado durante la visita de la cantante a El Salvador.

Este pasado fin de semana, la artista colombiana llegó al país centroamericano para ofrecer el primero de cuatro conciertos en el Estadio Nacional Jorge “El mágico” González.

El recinto lució completamente abarrotado y, aunque el espectáculo transcurría con normalidad, un accidente en pleno escenario terminó robándose la atención y hasta se hizo viral en las redes sociales.

Todo ocurrió mientras Shakira interpretaba el tema “Si te vas” frente a los miles de asistentes reunidos. La colombiana, ya con la emoción del show, tomó el pedestal del micrófono y lo alzó para realizar una secuencia de baile; pero cuando se disponía a cambiar de lugar, un resbalón la hizo caer al suelo con todo y micrófono.

La estrella pop logró amortiguar el golpe con su rodilla y uno de sus antebrazos. Inmediatamente, y a pesar del fuerte golpe, Shakira se puso de pie y continuó con el concierto como si nada hubiera pasado.

El público respondió con aplausos y gritos de apoyo, y el espectáculo avanzó conforme a lo previsto. De acuerdo con asistentes, el incidente no afectó el desarrollo del evento ni el ánimo general del concierto.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores destacaron la rapidez con la que Shakira se reincorporó y su profesionalismo.

“Se ve que esta vez sí se lastimó”, “Y siguió el show como una profesional. Toda una reina”, “Se levantó como toda una reina”, “Se cae y sigue como si nada”, “Eres grande Shakira”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño.¡Buenas noches, Río! Saludó entusiasta Shakira desde una inmensa pasarela después de sorprender a los asistentes al ingresar por la platea entre el público, mientras su entrada triunfal se transmitía por una pantalla que atravesaba todo el escenario y casi de lado a lado al estadio Nilton Santos.Con el concierto que dará este jueves en el estadio Morumbí, de São Paulo, Shakira terminará sus presentaciones en Brasil y continuará su gira en Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos, donde finalizará su recorrido en junio próximo en San Francisco.
1 / 11 | "Después de cada caída nos levantamos más fuertes": Así Shakira abrió su gira mundial. Con clásicos de siempre y éxitos del álbum que dio el nombre a su gira, Shakira conquistó al público brasileño. - Bruna Prado
Tags
Shakira
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: