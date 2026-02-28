Opinión
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Madonna acapara todas las miradas en el desfile de Dolce & Gabbana

La Reina del Pop asistió en primera fila al desfile Otoño-Invierno 2026-27, junto a Anna Wintour

28 de febrero de 2026 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Madonna felicita a Domenico Dolce, a la derecha, y Stefano Gabbana al final de la Dolce & Gabbana Otoño / Invierno 2026-2027 colección de la Mujer, presentado en Milán, Italia, sábado, 28 de febrero de 2026. (AP Photo/Antonio Calanni) (Antonio Calanni)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

MILÁN - Madonna hizo una aparición estelar en la primera fila de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán el sábado para una colección que parecía una conversación con la propia Chica Material.

RELACIONADAS

Al son de su éxito “You’ll See”, Madonna y su novio Akeem Morris fueron conducidos a sus asientos junto a Anna Wintour, de Vogue, justo cuando el desfile Otoño-Invierno 2026-27 estaba a punto de comenzar. Otros invitados de la primera fila no pudieron resistirse a grabar el momento mientras ella abrazaba al actor Alberto Guerra, con quien recientemente ha rodado una campaña para Dolce & Gabbana.

Madonna, de 67 años, ha sido un icono de Dolce & Gabbana desde la década de 1990, con momentos clave como el uso de un corpiño del dúo tachonado de piedras de colores y cristales para el preestreno en Nueva York en 1991 de la película “Truth or Dare”.

Los diseñadores también crearon el vestuario de la gira Erotica en 1992 y de la gira Drowned World Tour en 2001.

Madonna apareció por última vez en el showroom de Dolce & Gabbana para la colección Primavera-Verano 2025, luciendo un velo de encaje. Esta vez, su infame melena rubia iba suelta. Llevaba una americana negra sobre un minivestido oscuro, con guantes de cuero turquesa como único toque de color.

La colección de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana para el próximo otoño e invierno incluía vestidos y faldas de encaje transparente que recordaban la estética de los inicios de Madonna y trajes de raya diplomática con grandes hombros que recordaban su vídeo musical de Vogue. La colección también incluía grandes pieles de imitación y estampados animales.

Las modelos dieron una pequeña vuelta delante de Madonna y Wintour, asegurándose de captar los trajes espejados de doble botonadura con solapas tanto por delante como por detrás. Ambas estilistas llevaban gafas de sol oscuras mientras se acuclillaban en los asientos bajos de primera fila, Madonna rodeándose las piernas con los brazos. Atentos durante el espectáculo, intercambiaron impresiones en privado al final.

Tras el desfile, los diseñadores bajaron a la pasarela para abrazar a la Reina del Pop y luego la llevaron entre bastidores.

Tras el desfile, los diseñadores bajaron a la pasarela para abrazar a la Reina del Pop y luego la llevaron entre bastidores.
1 / 13 | El debut de Demna para Gucci en la Milan Fashion Week. Bajo el título "Primavera", la propuesta para el Otoño-Invierno 2026-2027 presentó una colección masculina y otra femenina que recorren el camino desde las subculturas urbanas hasta el lujo nocturno - The Associated Press

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
MadonnaSemana de la Moda de MilánDolce & GabbanaAnna Wintour
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
