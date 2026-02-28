Madonna acapara todas las miradas en el desfile de Dolce & Gabbana

MILÁN - Madonna hizo una aparición estelar en la primera fila de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán el sábado para una colección que parecía una conversación con la propia Chica Material.

Al son de su éxito “You’ll See”, Madonna y su novio Akeem Morris fueron conducidos a sus asientos junto a Anna Wintour, de Vogue, justo cuando el desfile Otoño-Invierno 2026-27 estaba a punto de comenzar. Otros invitados de la primera fila no pudieron resistirse a grabar el momento mientras ella abrazaba al actor Alberto Guerra, con quien recientemente ha rodado una campaña para Dolce & Gabbana.

Madonna, de 67 años, ha sido un icono de Dolce & Gabbana desde la década de 1990, con momentos clave como el uso de un corpiño del dúo tachonado de piedras de colores y cristales para el preestreno en Nueva York en 1991 de la película “Truth or Dare”.

Los diseñadores también crearon el vestuario de la gira Erotica en 1992 y de la gira Drowned World Tour en 2001.

Madonna apareció por última vez en el showroom de Dolce & Gabbana para la colección Primavera-Verano 2025, luciendo un velo de encaje. Esta vez, su infame melena rubia iba suelta. Llevaba una americana negra sobre un minivestido oscuro, con guantes de cuero turquesa como único toque de color.

La colección de los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana para el próximo otoño e invierno incluía vestidos y faldas de encaje transparente que recordaban la estética de los inicios de Madonna y trajes de raya diplomática con grandes hombros que recordaban su vídeo musical de Vogue. La colección también incluía grandes pieles de imitación y estampados animales.

Las modelos dieron una pequeña vuelta delante de Madonna y Wintour, asegurándose de captar los trajes espejados de doble botonadura con solapas tanto por delante como por detrás. Ambas estilistas llevaban gafas de sol oscuras mientras se acuclillaban en los asientos bajos de primera fila, Madonna rodeándose las piernas con los brazos. Atentos durante el espectáculo, intercambiaron impresiones en privado al final.

Tras el desfile, los diseñadores bajaron a la pasarela para abrazar a la Reina del Pop y luego la llevaron entre bastidores.

