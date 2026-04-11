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Sabrina Carpenter convierte a Coachella en “Sabrinawood”

La cantante cerró el primer viernes del festival de música sin cantantes invitados, pero con mucho glamur y dos actores

11 de abril de 2026 - 10:34 AM

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Sabrina Carpenter. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Indio - Con una estética retro, un concepto cinematográfico, estrellas de cine y grandes éxitos, Sabrina Carpenter llevó el glamur de Hollywood al Festival de Coachella en su debut como cabeza de cartel.

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Sabrina Carpenter arrancó su actuación este viernes con un vídeo pregrabado al estilo film noir, en el que un policía, interpretado por Sam Elliott, le advierte sobre los peligros de ir a California.

Ya en vivo, la cantante desfiló por una pasarela repleta de estrellas que evocaban el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard, antes de dar inicio al concierto con el tema “House Tour”.

La primera parte de su set fue explosiva y estuvo marcada por vestuarios con brillos y gasas vaporosas y por algunos de sus temas más populares, como “Busy Woman”, “Taste Me” y “Manchild”.

Este último destacó por su característico sentido del humor, acompañado de una coreografía interpretada por un grupo de bailarines vestidos de dálmatas y poodles franceses, en sintonía con su más reciente álbum de estudio, “Man”s Best Friend" (“El mejor amigo del hombre”).

El set se transformó en varias ocasiones: pasó de unas colinas que evocaban Hollywood, donde el característico letrero fue sustituido por uno que leía “Sabrinawood”, a un estudio de grabación, un set de casting y, finalmente, a Broadway, con guiños a películas como “Chicago” o “Fame”.

“Muchas cosas han cambiado desde la última vez que vine, sabía que cuando regresara sería como cabeza de cartel (headliner). Lo dije... y si no lo hubiera logrado, habría sido raro”, bromeó la cantante.

Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, y abre el circuito de festivales en Estados Unidos. En la foto, Edie Remender durante el primer fin de semana del Festival de Coachella 2026. Y el festival este año cerrará con una proyección bajo las estrellas del primer episodio de la tercera temporada de Euphoria, la serie de HBO que regresa a la televisión tras una pausa de cuatro años.
1 / 33 | Festival de Coachella 2026: así arranca el famoso festival de música en su primer fin de semana . Miles de fanáticos de la música aterrizaron en California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el tradicional Festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. - Amy Harris

Con Will Ferrell y Susan Sarandon

Carpenter no contó con invitados musicales especiales, pero el actor Will Ferrell apareció en el escenario caracterizado como electricista para “salvar” el show de la cantante; mientras que Susan Sarandon ofreció un largo monólogo en medio del espectáculo, que rompió con el ambiente festivo que hasta entonces había dominado la primera parte.

La cantante interpretó “Espresso”, su tema más conocido, en la última parte de su show, vestida como bailarina de burlesque, y cerró con “Tears” en una actuación bajo el agua que terminó con ella subida en una fuente que no solo la mojó a ella, sino también al público que quedaba.

Horas antes, Teddy Swims tomó el escenario principal, convertido en una casa desaliñada, para cantar éxitos como “The Door”, “Bad Dreams”, y finalmente cerrar con el tema que lo lanzó al estrellato: “Loose Control”.

El dos veces nominado al Grammy sorprendió a su público con tres invitados especiales, empezando por Joe Jonas, quien interpretó “When You Look Me in the Eyes”; seguido de la cantante Vanessa Carlton, con quien cantó “A Thousand Miles”, mientras que David Lee Roth, el vocalista original de la banda de rock estadounidense Van Halen, interpretó “Jump”.

Kpop Demon Hunters llega a Coachella y cancelan el show de Anyma

Por el escenario principal también desfilaron la agrupación británica The xx y Record Safari.

Se tenía previsto que el DJ italiano Anyma presentara su ambiciosa nueva gira, uno de los espectáculos más esperados por los asistentes, pero la organización del evento anunció minutos después de la cita que el show se había cancelado “debido a fuertes vientos”.

Al otro lado del festival, la agrupación global Katseye reunió a miles de personas que, además de corear temas como “Gabriela” o “Internet Game”, fueron sorprendidas con la aparición de Huntr/x, quienes interpretaron “Golden”, la canción ganadora del Óscar de la cinta K-Pop Demon Hunters.

Daniela Avanzini, from left, Yoonchae Jeong, Megan Skiendiel, Sophia Lafortez, and Lara Raj of KATSEYE perform during the first weekend of Coachella Valley Music and Arts Festival on Friday, April 10, 2026, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP)
Daniela Avanzini, from left, Yoonchae Jeong, Megan Skiendiel, Sophia Lafortez, and Lara Raj of KATSEYE perform during the first weekend of Coachella Valley Music and Arts Festival on Friday, April 10, 2026, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP) (Amy Harris)

Este viernes también se presentó el productor y compositor musical estadounidense Moby, quien interpretó temas como “Porcelain”; el dúo británico de deep house Disclosure; los rockeros españoles Carolina Durante, así como los mexicanos Cachiriula y Loojan, a quienes se les unió el cantante mexicano El Malilla.

Moby performs during the first weekend of Coachella Valley Music and Arts Festival on Friday, April 10, 2026, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP)
Moby performs during the first weekend of Coachella Valley Music and Arts Festival on Friday, April 10, 2026, in Indio, Calif. (Photo by Amy Harris/Invision/AP) (Amy Harris)

El Festival de Coachella se lleva a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026, repitiendo las actuaciones de los mismos artistas en ambas fechas.

El sábado Justin Bieber encabezará la jornada, mientras que el domingo se espera la histórica actuación de Karol G, como la primera latina en liderar el cartel.

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CoachellaConciertos
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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