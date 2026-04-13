Wisin se luce con Karol G en Coachella

La cantante colombiana Karol G hizo historia en la noche del domingo, al ser la primera mujer latina en encabezar el Festival de Coachella en Indio, California.

Pasaron 27 años, desde la fundación del festival, para que una cantante latina realizara un espectáculo grandioso en representación de la comunidad latinoamericana e hispana. En el 2023, fue el puertorriqueño Bad Bunny quien hizo historia al ser el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el Festival de Coachella.

Bad Bunny: los momentos de orgullo boricua que encendieron a Coachella La estrella se defendió de las críticas, invitó a la gente a su mansión y recordó sus raíces.

Faltaba la representación femenina latina y Karol G cumplió con una presentación que recorrió su paso por el género urbano.

La llamada “Bichota” invitó a varios cantantes del género urbano al escenario californiano. En representación del reguetón de Puerto Rico estuvo el cantante Wisin, quien puso a bailar a los miles de asistentes.

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“A una mamacita le encanta bailar reguetón viejo y esta noche tengo el honor de tener en el escenario a una de las leyendas del reguetón, de la música urbana y de la representación de los latinos en el mundo”, dijo Karol G para presentar al colega de Yandel.

Como de costumbre, Wisin se apoderó con su dinamismo y energía del escenario al ritmo de los clásicos "Rakata" y “Pam Pam”, coreados por la audiencia.

Las cantantes Becky G y Mariah Angeliq fueron otras que se sumaron al escenario para acompañar a La Bichota. Además estuvo el músico Greg González.

Karol G en su presentación en Coachella. (Amy Harris)