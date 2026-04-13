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Wisin se luce con Karol G en Coachella

El exponente urbano puertorriqueño fue uno de los invitados del espectáculo de la colombiana en el festival

13 de abril de 2026 - 10:36 AM

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Wisin fue uno de los cantantes invitados a la presentación de Karol G en Coachella. (Stephanie Rojas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante colombiana Karol G hizo historia en la noche del domingo, al ser la primera mujer latina en encabezar el Festival de Coachella en Indio, California.

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Pasaron 27 años, desde la fundación del festival, para que una cantante latina realizara un espectáculo grandioso en representación de la comunidad latinoamericana e hispana. En el 2023, fue el puertorriqueño Bad Bunny quien hizo historia al ser el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el Festival de Coachella.

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La estrella se defendió de las críticas, invitó a la gente a su mansión y recordó sus raíces.

Faltaba la representación femenina latina y Karol G cumplió con una presentación que recorrió su paso por el género urbano.

La llamada “Bichota” invitó a varios cantantes del género urbano al escenario californiano. En representación del reguetón de Puerto Rico estuvo el cantante Wisin, quien puso a bailar a los miles de asistentes.

“A una mamacita le encanta bailar reguetón viejo y esta noche tengo el honor de tener en el escenario a una de las leyendas del reguetón, de la música urbana y de la representación de los latinos en el mundo”, dijo Karol G para presentar al colega de Yandel.

Como de costumbre, Wisin se apoderó con su dinamismo y energía del escenario al ritmo de los clásicos "Rakata" y “Pam Pam”, coreados por la audiencia.

Las cantantes Becky G y Mariah Angeliq fueron otras que se sumaron al escenario para acompañar a La Bichota. Además estuvo el músico Greg González.

Karol G en su presentación en Coachella.
Karol G en su presentación en Coachella. (Amy Harris)

Karol G y Becky G interpretaron su colaboración “MAMIII” y con Mariah Angeliq el éxito “El MAKINON”.

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Karol GWisinBad BunnyCoachella
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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