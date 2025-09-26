Opinión
26 de septiembre de 2025
80°lluvia moderada
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Marc Anthony y Wisin estrenan su primera colaboración juntos

Fue en Premios Juventud 2025 que los boricuas encendieron la fiesta con una bachata urbana

26 de septiembre de 2025 - 9:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wisin y Marc Anthony estrenaron una bachata urbana. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Marc Anthony y Wisin unierán sus voces en el escenario de Premio Juventud 2025, celebrado en la noche de este jueves en Panamá, para el estreno de su primera colaboración “Que me quiera má”.

RELACIONADAS

La primera colaboración de Marc Anthony con Wisin, es parte de Bolero Records, nuevo sello del salsero distribuido por Sony Music Latin.

Por medio de una fusión de bachata urbana, la canción es un nuevo himno de reinvención para quienes estén listos para darle un “reset” a su vida amorosa.

“Que me quiera má” aborda el empoderamiento después de un desamor y la fuerza de seguir adelante con alguien que sepa amarte más. Con un pulso festivo, juguetón, coqueto y cargado de energía, el tema transforma la resiliencia en celebración.

El sencillo y su video oficial estarán en todas las plataformas digitales y en YouTube. El video musical, dirigido por Charlie Nelson y filmado en Miami, destaca una estética tropical donde la vida nocturna se funde con la fiesta playera.

Los intérpretes también compitieron en distintas categorías. Marc Anthony estaba nominado en tres categorías, entre ellas la de Éxito Tropical por “Ale Ale”, y Wisin tenía dos nominaciones, incluida la de Mejor Álbum Urbano por su proyecto “Mr. W (Deluxe)”.

Igualmente, Wisin entregó el premio Agente de Cambio, que este año recayó en el colombiano Carlos Vives. Vives recibió este reconocimiento “por su dedicación de décadas al desarrollo cultural y comunitario en Colombia y América Latina”, indicó la organización en un comunicado, en el que destaca especialmente la labor de su fundación “Tras la perla”.

El otro recipiente del premio Agente de Cambio en esta edición 2025, es el boricua Myke Towers.

Por primera vez Premios Juventud se celebró fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.

En total, 231 artistas compitieron en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y “streaming”, y ocho de redes sociales.

Tags
Marc AnthonyWisinPremios Juventud
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
