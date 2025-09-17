Marc Anthony y Wisin actuarán en los Premios Juventud 2025

La cantante mexicana Gloria Trevi, el salsero Marc Anthony y el reguetonero puertorriqueño Wisin actuarán en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán este año por primera vez en Panamá el próximo 25 de septiembre.

En la vigésima segunda edición de la ceremonia, Trevi cantará su sencillo “Súfrale” junto al grupo de música regional mexicana Firme, mientras que Marc Anthony y Wisin, quienes suman ocho Premios Juventud, presentarán una colaboración inédita ante el público, detalló este martes la organización en un comunicado.

Marc Anthony competirá en tres categorías, entre ellas la de Éxito Tropical por “Ale Ale”, y Wisin tiene dos nominaciones, incluida la de Mejor Álbum Urbano por su proyecto “Mr. W (Deluxe”'.

Esta edición, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, se celebrará en Ciudad de Panamá, la primera vez en la historia de los premios que se otorgan fuera de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

1 / 9 | Revive las presentaciones musicales de Premios Juventud de Univision. El exponente urbano boricua Wisin estuvo a cargo de la apertura de Premios Juventud 2024. - Suministrada 1 / 9 Revive las presentaciones musicales de Premios Juventud de Univision El exponente urbano boricua Wisin estuvo a cargo de la apertura de Premios Juventud 2024. Suministrada Compartir

Entre las nuevas actuaciones anunciadas estarán también el dúo venezolano Alleh & Yorghaki, con su éxito “Capaz”; la cantante mexicana Camila Fernández, con ‘Retumbando en el cora’, y la boy band latina DND, que actuará junto al exintegrante de la agrupación latina CNCO R!ch Yashel, en su debut como solista.

También subirán al escenario los panameños Erika Ender, Omar Alfanno y el dúo Gaitanes, quienes interpretarán canciones reconocidas como ‘A puro dolor’, ‘Muy dentro de mí’ y ‘Despacito’.

Otros asistentes confirmados son los colombianos Hamilton y Nanpa Básico, el mexicano Kevin Aguilar, el dominicano Makaco El Cerebro, acompañado por el boricua Farruko y Louis BPM, así como la venezolana Mari La Carajita, quien debutará en los premios y está nominada a Nueva Generación-Artista Femenina.

1 / 22 | Los mejores “looks” de los famosos en la alfombra de Premios Juventud. La empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera. - JLHR RunningFilms 1 / 22 Los mejores “looks” de los famosos en la alfombra de Premios Juventud La empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera. JLHR RunningFilms Compartir

Estos artistas se unen a las presentaciones ya anunciadas de los colombianos Camilo, Carlos Vives, Maluma y Fonseca, las españolas Bad Gyal y Lola Indigo, la dominicana Natti Natasha, el puertorriqueño Myke Towers y la argentina Emilia, entre otros.