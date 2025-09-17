Opinión
17 de septiembre de 2025
87°aguaceros
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Marc Anthony y Wisin actuarán en los Premios Juventud 2025

Los artistas boricuas presentarán una colaboración inédita ante el público el próximo 25 de septiembre

17 de septiembre de 2025 - 8:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marc Anthony y Wisin presentarán una colaboración inédita ante el público. (El Nuevo Día)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante mexicana Gloria Trevi, el salsero Marc Anthony y el reguetonero puertorriqueño Wisin actuarán en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán este año por primera vez en Panamá el próximo 25 de septiembre.

RELACIONADAS

En la vigésima segunda edición de la ceremonia, Trevi cantará su sencillo “Súfrale” junto al grupo de música regional mexicana Firme, mientras que Marc Anthony y Wisin, quienes suman ocho Premios Juventud, presentarán una colaboración inédita ante el público, detalló este martes la organización en un comunicado.

Marc Anthony competirá en tres categorías, entre ellas la de Éxito Tropical por “Ale Ale”, y Wisin tiene dos nominaciones, incluida la de Mejor Álbum Urbano por su proyecto “Mr. W (Deluxe”'.

Esta edición, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, se celebrará en Ciudad de Panamá, la primera vez en la historia de los premios que se otorgan fuera de Estados Unidos.

El exponente urbano boricua Wisin estuvo a cargo de la apertura de Premios Juventud 2024. La destacada artista brasileña y máxima representante del pop, Anitta, además de ser nominada en tres categorías, deleitó al público con uno de sus temas en el escenario. Los Esquivel entregaron una noche de "Alucín" y "Exceso" musical en Premios Juventud.
1 / 9 | Revive las presentaciones musicales de Premios Juventud de Univision. El exponente urbano boricua Wisin estuvo a cargo de la apertura de Premios Juventud 2024. - Suministrada

Entre las nuevas actuaciones anunciadas estarán también el dúo venezolano Alleh & Yorghaki, con su éxito “Capaz”; la cantante mexicana Camila Fernández, con ‘Retumbando en el cora’, y la boy band latina DND, que actuará junto al exintegrante de la agrupación latina CNCO R!ch Yashel, en su debut como solista.

También subirán al escenario los panameños Erika Ender, Omar Alfanno y el dúo Gaitanes, quienes interpretarán canciones reconocidas como ‘A puro dolor’, ‘Muy dentro de mí’ y ‘Despacito’.

Otros asistentes confirmados son los colombianos Hamilton y Nanpa Básico, el mexicano Kevin Aguilar, el dominicano Makaco El Cerebro, acompañado por el boricua Farruko y Louis BPM, así como la venezolana Mari La Carajita, quien debutará en los premios y está nominada a Nueva Generación-Artista Femenina.

La empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera.Migbelis Castellanos.Camila
1 / 22 | Los mejores “looks” de los famosos en la alfombra de Premios Juventud. La empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera. - JLHR RunningFilms

Estos artistas se unen a las presentaciones ya anunciadas de los colombianos Camilo, Carlos Vives, Maluma y Fonseca, las españolas Bad Gyal y Lola Indigo, la dominicana Natti Natasha, el puertorriqueño Myke Towers y la argentina Emilia, entre otros.

La ceremonia, que organiza TelevisaUnivision, será conducida por la modelo y presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinoza, junto a la modelo paraguaya Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, y la modelo y presentadora de televisión dominicana Clarissa Molina.

Marc Anthony
Wisin
Gloria Trevi
Premios Juventud
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
