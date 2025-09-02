Farruko encenderá la tarima de Premios Juventud 2025
La gala se transmitirá en vivo desde Ciudad de Panamá el jueves, 25 de septiembre
2 de septiembre de 2025 - 4:58 PM
Premios Juventud anunció hoy la primera lista de artistas que se presentarán en su 22 edición. Conducida por Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, la gala de premios se transmitirá en vivo desde Ciudad de Panamá el jueves, 25 de septiembre, a las 7:00 p.m. ET por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. El primer grupo de artistas confirmados incluye a Bad Gyal, Camilo, Farruko, Grupo Firme, Lola Índigo, Maluma, Morat y Xavi.
La primera ronda de artistas incluye una mezcla de favoritos que regresan y artistas que debutan, todos ellos nominados a los premios de este año:
En las próximas semanas se anunciarán más artistas y presentadores especiales.
