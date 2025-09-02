Opinión
2 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Farruko encenderá la tarima de Premios Juventud 2025

La gala se transmitirá en vivo desde Ciudad de Panamá el jueves, 25 de septiembre

2 de septiembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
 Farruko, ganador de cinco Premios Juventud, regresa para interpretar “Bandido”. (Alejandro Granadillo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Premios Juventud anunció hoy la primera lista de artistas que se presentarán en su 22 edición. Conducida por Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina, la gala de premios se transmitirá en vivo desde Ciudad de Panamá el jueves, 25 de septiembre, a las 7:00 p.m. ET por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. El primer grupo de artistas confirmados incluye a Bad Gyal, Camilo, Farruko, Grupo Firme, Lola Índigo, Maluma, Morat y Xavi.

RELACIONADAS

La primera ronda de artistas incluye una mezcla de favoritos que regresan y artistas que debutan, todos ellos nominados a los premios de este año:

  • La sensación catalana Bad Gyal también debutará, presentando su canción “Da Me”. Este año cuenta con tres nominaciones.
  • Regresa al escenario el cantautor colombiano Camilo, dos veces ganador de Premios Juventud. Interpretará su éxito “Una vida pasada” y, junto a Morat, estrenará su colaboración “Me toca a mí”. Camilo está nominado en cuatro categorías.
  • El puertorriqueño Farruko, ganador de cinco Premios Juventud, regresa para interpretar “Bandido” y su más reciente sencillo, “Oe Oe”. El artista urbano tiene tres nominaciones.
  • El aclamado Grupo Firme, ganador de ocho Premios Juventud, regresa para interpretar su éxito “El Beneficio de la Duda” de su más reciente álbum, “Evolución”. El grupo también tiene dos nominaciones este año.
  • La dinámica artista del pop y la música urbana, Lola Índigo, nominada a Premios Juventud 2025, hace su debut en el escenario de la premiación, presentando por primera vez en televisión su canción "MOJA1TA" de su nuevo álbum, Nave Dragón.
  • Maluma, la superestrella colombiana con 10 Premios Juventud y cuatro nominaciones este año, interpretará su nuevo sencillo, “Bronceador”.
  • El cuarteto colombiano Morat hará su debut en Premios Juventud, interpretando “Sin ti”. Camilo también se unirá a ellos para el estreno de su colaboración “Me toca a mí”. Morat está nominado a tres premios este año.
  • El artista urbano regional Xavi, dos veces ganador de Premios Juventud, hará su debut en el escenario, cantando su más reciente sencillo, “Corazón de piedra”. Este año, Xavi está nominado en tres categorías.

En las próximas semanas se anunciarán más artistas y presentadores especiales.

Camila
1 / 22 | Los mejores “looks” de los famosos en la alfombra de Premios Juventud. La empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera. - JLHR RunningFilms

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
