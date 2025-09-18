Opinión
18 de septiembre de 2025
78°lluvia ligera
Farándula
Restos hallados en Tesla de D4vd corresponden a una adolescente que estaba desaparecida

El cantante no es considerado sospechoso, pero pausó su gira mundial

18 de septiembre de 2025 - 9:20 AM

Las autoridades localizaron un cadáver dentro de un Tesla registrado a nombre del cantante estadounidense D4vd, informó ABC7. (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El caso de los restos hallados en un automóvil propiedad del rapero D4vd ha dado un giro dramático. Tras varios días de investigaciones, el forense de Los Ángeles logró identificar a la víctima y, de acuerdo con información publicada por TMZ, se trata de una adolescente de apenas 15 años.

A principios de septiembre, el descubrimiento de un cuerpo desmembrado y en estado de descomposición acaparó los titulares de la prensa internacional, sobre todo después de que se revelara que el artista emergente podría estar vinculado.

Los reportes policiales revelaron que la víctima fue encontrada en el maletero de un Tesla registrado a nombre de D4vd y que había sido remolcado a un depósito de Hollywood Hills.

Ayer, el portal estadounidense confirmó que la víctima es Celeste Rivas, una joven del condado de Lake Elsinore. Las causas de la muerte aún no han sido establecidas.

En una charla con le medio, la madre de Rivas afirmó que la chica tenía un novio llamado David y que llevaba desaparecida desde abril del 2024.

D4vd pone en pausa su gira mundial

Tras la identificación de Celeste, D4vd decidió poner en pausa su gira mundial. Fuentes confirmaron que el concierto programado para este miércoles en el Showbox SoDo de Seattle fue cancelado y que el rapero se encuentra cooperando con la policía.

La investigación continúa mientras las autoridades rastrean la zona donde se abandonó el Tesla y buscan videos de vigilancia que permitan identificar al conductor y esclarecer los hechos.

Hasta ahora, el rapero no ha sido nombrado como sospechoso y tampoco ha hecho ninguna declaración al respecto.

