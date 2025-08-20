Opinión
20 de agosto de 2025
87°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aubrey Plaza describe el duelo por la muerte de su esposo Jeff Baena

La actriz asegura que ha sido una lucha diaria superar su dolor

20 de agosto de 2025 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aubrey Plaza deslumbra en Cannes durante el festival de cine. (Lewis Joly)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Aubrey Plaza ha descrito su duelo por la muerte de su esposo, Jeff Baena, comparándolo con “un océano gigante de horror”.

RELACIONADAS

La actriz habló en el podcast “Good Hang with Amy Poehler”, diciéndole a su ex coprotagonista de “Parks and Recreation” en sus comentarios públicos más detallados hasta la fecha que ha sido una lucha diaria superar su dolor. La muerte del escritor y director Baena en enero, a los 47 años, fue dictaminada como suicidio.

“En general, estoy aquí y estoy funcionando”, le dice Plaza a Poehler al comienzo de su entrevista después de que le preguntaran cómo está lidiando con la situación. “Me siento muy agradecida de estar moviéndome por el mundo. Creo que estoy bien. Pero es como una lucha diaria, obviamente”.

Ella compara su dolor con una imagen de una película de terror de Apple TV+ protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy.

“¿Viste esa película ‘The Gorge?’”, pregunta Plaza a Poehler. “En la película, hay un acantilado a un lado y luego hay un acantilado al otro lado, y hay una garganta en medio, y está llena de todas estas personas monstruosas tratando de atraparlos”, dice Plaza. “Y juro que cuando la vi pensé: ‘Así es como se siente mi dolor’, o cómo podría ser el dolor... donde es como si en todo momento, hay un océano gigante de horror que está ahí mismo y puedo verlo”.

Plaza añade: “Y a veces solo quiero sumergirme en él, y solo estar en él, y a veces solo lo miro. Y luego a veces trato de alejarme de él. Pero siempre está ahí, y la gente monstruosa está tratando de atraparme, como Miles Teller y Anya Taylor-Joy”.

Baena fue un escritor y director que colaboró frecuentemente con Plaza. Fue coautor de la película de David O. Russell de 2004 “I Heart Huckabees” y escribió y dirigió cinco de sus propias películas. Plaza protagonizó su debut como director en 2014, la comedia de zombis “Life After Beth”.

Después de permanecer en gran medida en silencio desde la muerte de Baena, Plaza ahora está promocionando su nueva película, “Honey Don’t!” La comedia oscura del director Ethan Coen tiene a Margaret Qualley como una investigadora privada que investiga sucesos nefastos en Bakersfield, California.

Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea de vida nacional para la prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en [988lifeline.org](https://988lifeline.org)

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
