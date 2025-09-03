Opinión
3 de septiembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Se declara culpable la “Reina de la Ketamina” por muerte de actor Matthew Perry

Jasveen Sangha, de 42 años, es la quinta persona que admite haber participado en la muerte del entrañable histrión

3 de septiembre de 2025 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Matthew Perry – Famoso por las series “Friends”, “Who’s the Boss?” y “Ally McBeal”, entre muchas otras (Archivo)
Matthew Perry, famoso por las series “Friends”, “Who’s the Boss?” y “Ally McBeal”, de 54 años, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023.
Por AFP
Agencia de noticias

Una mujer conocida en Hollywood como la “Reina de la Ketamina” se declaró culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de “Friends”, Matthew Perry, al comparecer ante un tribunal de California el miércoles.

RELACIONADAS

Jasveen Sangha podría enfrentar más de seis décadas de prisión tras admitir una serie de cargos, incluyendo el de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves.

Sangha, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y británica, se encuentra bajo custodia federal desde agosto de 2024 y se prevé que sea sentenciada el 10 de diciembre.

La mujer, de 42 años, es la quinta persona que admite haber participado en la muerte del entrañable actor, que había luchado abiertamente durante décadas contra la adicción a las sustancias.

Perry, de 54 años, fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023.

Una investigación penal se inició poco después de que una autopsia revelara que tenía altos niveles de ketamina, un anestésico, en su organismo.

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.Perry persiguió su sueño de ser actor desde los 15 años, cuando se mudó a Los Ángeles. Obtuvo roles en las series de televisión Second Chance (Boys Will Be Boys), y en 1988 debutó en su primera película, A Night in the life of Jimmy Reardon.Entre el 1988 y 2009, Perry actuó en 15 películas. Fools Rush In, Three To Tango, The Whole Nine Yards y The Whole Ten Yards fueron sus largometrajes más exitosos.
1 / 13 | En fotos: así fue la carrera de Matthew Perry en la televisión y en la pantalla grande. Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Massachusetts. Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.

El médico Salvador Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry. Otro médico, Mark Chávez, admitió el año pasado haber conspirado para proporcionarle ketamina a Perry.

Sangha se declaró culpable el miércoles de un cargo de mantenimiento de un local relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

En su declaración reconoce que también vendió cuatro viales de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, de 33 años, en agosto de 2019. McLaury falleció horas después por sobredosis.

“Está asumiendo la responsabilidad de sus actos”, declaró previamente su abogado, Mark Geragos, a la AFP.

Se prevé que las demás personas implicadas en el suministro de drogas a Perry comparezcan ante el tribunal en los próximos meses.

Tags
Breaking NewsMatthew PerryFriendsMuertesDrogasHollywood
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
