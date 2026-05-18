Lujo en movimiento: relojes inspirados en el mundo del motor

Hace muchas décadas atrás, desde que prácticamente inició el automovilismo en el mundo, ha habido una estrecha relación entre las marcas de autos y las relojerías. No solo porque les proveían maneras efectivas de calcular el tiempo que le tomaba a un bólido dar una vuelta en una pista, sino que le brindaba un alto grado de glamur y distinción.

De la misma forma, ambas industrias comparten un enfoque en la ingeniería de precisión y en los materiales de alto rendimiento (fibra de carbono o titanio, entre otros). Estas alianzas que se han dado a través de las décadas han permitido a las marcas de relojes de lujo ofrecer, por ejemplo, relojes fabricados con piezas recicladas de autos de Ferrari o diseños que imitan directamente componentes de motores, como se ha visto en colaboraciones entre Roger Dubuis y Lamborghini.

En la actualidad, existen varias marcas de relojes de lujo que tienen acuerdos colaborativos con algunas marcas de lujo, o que simplemente han creado piezas de colección que van dirigidas a los amantes de los autos y, que cuentan además con el apoyo promocional de los pilotos más famosos del mundo, como los de Fórmula 1 o el World Rally Championship. A continuación, verás varios modelos de relojes muy llamativos relacionados al mundo de los autos, que están disponibles a nivel mundial actualmente.

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TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph

Con 166 años creando piezas de lujo, TAG Heuer presentó el Carrera en la época dorada de la relojería. Bajo el liderazgo de Jack Heuer, cuarta generación de la familia, el TAG Heuer Carrera debutó en 1963 como una propuesta moderna que rompía con la rigidez de la industria suiza. Su nombre proviene de la legendaria carrera mexicana Carrera Panamericana, inspirada en historias de valentía escuchadas por Jack, relacionadas con los pilotos Pedro y Ricardo Rodríguez.

Años más tarde, tras el exitoso rediseño de la colección TAG Heuer Carrera en 2023, el TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph presenta una nueva caja de 42 mm en titanio grado 5, creada por expertos de la marca, manteniendo la excelente legibilidad y las características asas anguladas. El “glassbox” ha sido perfeccionado para integrarse de forma casi perfecta con la caja, generando un efecto visual que amplifica la esfera, elevando aún más la estética icónica del Carrera.

Precio aproximado: $140,000

TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph (Suministrada)

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

El Cosmograph Daytona, lanzado en 1963, es un modelo icónico creado para responder a las necesidades de los profesionales del automovilismo. Equipado con un movimiento mecánico de alto rendimiento, este legendario cronógrafo permite medir intervalos de tiempo con gran precisión, así como calcular velocidades promedio. Con el paso del tiempo, también ha aparecido en versiones con gemas, donde la clásica escala ha sido sustituida por diamantes o piedras preciosas de colores.

El reloj cuenta con una caja Oyster de 40 mm y resistente al agua hasta 100 metros (330 pies). Está fabricada a partir de un bloque sólido de Oystersteel, oro de 18 quilates o platino 950. El fondo de la caja, asegurado herméticamente, garantiza durabilidad, y desde 2023, la versión en platino 950 incluye un fondo transparente también en zafiro, que permite admirar los detalles del movimiento interno, fusionando técnica y elegancia en un solo diseño.

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Precio aproximado: $44,360

Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona (Suministrada)

Richard Mille RM UP-01 Ferrari

En 2021 inició una interesante colaboración entre las prestigiosas casas Richard Mille y Ferrari, de cuyo resultad nació el reloj ultraplano RM UP-01 Ferrari, que rinde homenaje a la ingeniería y al espíritu deportivo de ambas marcas. Con apenas 1.75 milímetros de grosor, este modelo representa un logro técnico impresionante y propone una nueva forma de concebir la relojería, donde la tecnología define directamente el diseño.

El desarrollo del RM UP-01 Ferrari tomó varios años de trabajo conjunto, equivalente a más de 6,000 horas de investigación y pruebas, y la creación de decenas de prototipos. Esta edición, limitada a 150 piezas, incorpora una base y puentes fabricados en titanio grado 5, una aleación compuesta por 90% titanio, 6% aluminio y 4% vanadio, conocida por ser biocompatible, altamente resistente a la corrosión y extremadamente rígida. Estas propiedades permiten un funcionamiento óptimo del mecanismo y explican su uso habitual en industrias como la aeroespacial, aeronáutica y automotriz.

Precio aproximado: $1,888,000

Richard Mille RM UP-01 Ferrari (Suministrada)

B.R.M. V6-44-SA Cercolor

Este es un reloj automático deportivo que destaca por su estilo moderno inspirado en el automovilismo. Su caja de 44 mm en titanio, con un patrón de bandera de cuadros, se realza con un tratamiento de cerámica de color (disponible en naranja, rojo, azul o verde), lo que le aporta un look llamativo y lleno de energía.

En esta versión, el reloj presenta una esfera de fibra de carbono, que deja al descubierto el movimiento automático finamente trabajado a mano, permitiendo apreciar su funcionamiento en cada segundo. Sus llamativas agujas garantizan una lectura clara en cualquier situación. Además, el taquímetro impreso bajo el cristal de zafiro refuerza su ADN de carrera de autos, evocando los instrumentos de precisión de los autos de competición.

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Precio aproximado: $7,500